Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей США

Президент Азербайджана провел встречу с делегацией США. Стороны обсудили ряд международных и региональных тем, включая развитие проектов в энергетике.

В воскресенье, 17 ноября, в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и делегации Соединенных Штатов, возглавляемой членом Палаты представителей США Августом Пфлюгером. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

В ходе переговоров обсуждались региональные и международные вопросы. В частности, стороны поговорили об укреплении диалога между Конгрессом США и Азербайджаном, увеличении взаимных визитов и перспективах развития взаимодействия и партнерства между странами в различных сферах.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по стратегии Азербайджана, связанной с зеленым переходом.

Ильхам Алиев в этой связи обратил внимание на то, что Баку вместе с международными партнерами наращивает производственный потенциал возобновляемой энергии и до 2027 года 30% производства энергии в Азербайджане будет приходиться на долю зеленой энергии.

На встрече также была отмечена поддержка, которую США оказали республике Южного Кавказа после восстановления независимости и содействие развитию энергетической стратегии.

Президент АР также затронул проект электрокабеля, который собираются проложить по дну Черного моря. В этой связи он отметил связи республики со странами региона – Грузией, Венгрий и Румынией.