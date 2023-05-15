100-летие Гейдара Алиева отметили в "Европейском"

Сегодня в рамках мероприятий, приводящихся в Москве в честь 100-летия общенационального лидера азербайджанского народа, политического и государственного деятеля Гейдара Алиева, в банкетном зале "Европейский" прошел на торжественный прием.

Открывая вечер, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заметил, что сегодня же в Госдуме, в Совете Федерации, перед зданием ТАССа открылись выставки, посвященные юбилею:

В Государственной Думе сегодня собрались руководители фракций, депутаты, звучали выступления депутатов, которые тепло относятся к Азербайджану, господин Зюганов, который работал когда-то с Гейдаром Алиевичем поделился своими воспоминаниями. В Совете Федерации Валентина Валентина Ивановна Матвиенко сказала много добрых слов… Гейдар Алиев и сегодня работает для своего народа: его имя, его авторитет, уважение к нему работают на еще большее сближение Азербайджана и России… Азербайджанцы – очень благодарный народ и, конечно, мы никогда не забудем то уважение, то внимание, которое сегодня было оказано.

Специально для участия в этих мероприятиях в Москву прилетела спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова.

Мы сегодня присутствовали на открытии нескольких выставок и были впечатлены высоким уважением к личности Гейдара Алиева и искренним отношением к нему. Мы признательны за теплые слова, которые сегодня были высказаны, о роли этого человека, о его деятельности. Всё это мы воспринимаем не только как уважение к Гейдару Алиеву, но и как уважение к азербайджанскому народу. Гейдар Алиев – великий человек, многое сделал для страны, в которой мы когда-то жили. Ему принадлежит роль основателя отношений между Россией и Азербайджаном, свидетелями которых мы сегодня являемся.

- заявила Сахиба Гафарова.

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин:

У нас в России очень любят и помнят великого политика Гейдара Алиевича, считают, что он во многом помог становлению промышленности и других сфер экономической и общественно-политической жизни Советского Союза. Он был вице-премьером, членом Политбюро, членом высшего руководства страны. Неудивительно, что после распада Советского Союза он в драматических условиях возглавил Азербайджан и сделал его современным, динамичным государством. Он часто говорил, что Россия – часть его биографии, часть его души. Во всех своих делах и заявлениях он всегда с уважением относился к нашей Родине. Мы будем помнить его всегда, мы чтим его заслуги.

Отвечая на вопрос о сегодняшних отношениях Москвы и Баку, Карасин подчеркнул:

Мы - проверенные временем партнеры. Мы, конечно, хотим, чтобы ситуация в международных делах была более предсказуемой, спокойной, стабильной, но, к сожалению, не только от нас это зависит. Что касается Каспийского бассейна, Южного Кавказа, проблемы есть, и мы вместе пытаемся их решить. Мы очень ценим чувство локтя в отношениях между Россией и Азербайджаном. Мы верим друг другу, надеемся на то, что все наши действия по достоинству оцениваются и никогда не скрываем каких-то теневых сторон, говорим обо всем открыто. Это очень важно. В отношениях между Москвой и Баку это правило.

Заместитель спикера Госдумы Алексей Гордеев:

Говоря о масштабе личности Гейдара Алиева, стоит обратить внимание, что он курировал более 12 министерств, более 20 различных ведомств Советского Союза: машиностроение, торговля, связь, транспорт, легкая промышленность, весь социальный блок, реформы в образовании, здравоохранении. При этом он был великим гуманистом. Те, кто работал с Гейдаром Алиевым, вспоминают, насколько он был человечным, внимательным. Недавно, посещая наш Государственный музей имени Пушкина, я узнал, что персонал там до сих пор помнит Гейдара Алиева. Благодаря ему был создан этот комплекс, были переданы музею все здания. Гейдар Алиев - достояние не только азербайджанского народа, но и достояние всех народов РФ, стран СНГ.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий:

Москва – город, где помнят, любят, чтят память великого сына азербайджанского народа, основателя современного Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева. Его 100-летие для всех нас знаковое событие. Он гордился бы, глядя сегодня на свою страну, свой народ, своего сына - президента современного Азербайджана, победившего в борьбе с бедностью, добившегося энергонезависимости, который устроил массу уникальных мероприятий от европейских Олимпийских Игр до Бакинского гуманитарного форума. Сегодняшний Азербайджан – это процветающая экономика, это страна, которая заботится о своем будущем, о своих детях. Там очень высоко образованная молодежь.

Говоря о президенте, моем друге Ильхаме Гейдаровиче, о первой леди Мехрибан ханум Алиевой, должен отметить, что это люди, которые вслед за Гейдаром Алиевичем золотыми буквами вписали свои имена в историю Азербайджана, они вернули Карабах. Они сделали всё возможное для того, чтобы это произошло при жизни нашего поколения. Я хочу склонить голову перед памятью великого Гейдара Алиевича Алиева. Хочу призвать каждого, кто живет, как я, с Азербайджаном в сердце и в душе, вместе с Азербайджаном работать над инфраструктурно значимыми проектами в сфере политики, бизнеса, культуры. В России проживает очень много азербайджанцев, они тоже работают на будущее, на результат, на победу. Хочу еще раз поздравить всех с юбилеем Гейдара Алиевича и пожелать, чтобы молодежь далеко за пределами Азербайджана училась на примере его уникальной биографии

.- сказал Слуцкий.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер:

Гейдар Алиев – один из величайших руководителей, лидеров мира, который смог войну превратить в мир, а Азербайджан (благодаря своей интуиции, благодаря своей интеллигентности, своим знаниям) превратить в цветущую страну, которую мы сейчас знаем. Мы с Мехрибан ханум Алиевой, президентом Федерации гимнастики Азербайджана, долго работали вместе. Команда Азербайджана тренировалась с нами, они были трехкратными чемпионами мира, бронзовыми призерами чемпионата мира, чемпионками мира в отдельных видах. Ильхам Алиев, Гейдар Алиев – это люди, которые любили свою страну по-настоящему, которые делали всё, чтобы Азербайджан процветал, и их мечта сейчас осуществилась.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

Гейдар Алиев сыграл уникальную роль в отношениях между нашими странами. В то же время, он был человеком, который вырос в Советском Союзе и многое сделал, когда руководил республикой в период Советского Союза. Многие деятели культуры, науки из Азербайджана представляли республику в высшей степени достойно, в "высших лигах" советского искусства. Достаточно вспомнить Таира Салахова и покойного Рустама и Максуда Ибрагимбековых, Кара Караева. Можно перечислять имена людей, которым Гейдар Алиевич помогал. Он спас Азербайджан, вернувшись в страну и создав ту атмосферу, в которой сегодня страна благополучно развивается. Благополучие Азербайджана для нас тоже очень важно, потому что мы всегда рассматривали его как стратегического партнера. В этом смысле то, что делает сегодня Ильхам Гейдарович –продолжение дела отца. Мы вспоминаем Гейдара Алиевича самыми теплыми словами, и дело его, и его жизнь, и его судьба они важны не только для Азербайджана, но и для России.

Депутат азербайджанского парламента, руководитель Русской общины республики Михаил Забелин:

Во многих городах России сейчас отмечают 100-летие Гейдара Алиева. Я сам уже побывал в Санкт-Петербурге, в Астрахани. Ведь Гейдар Алиевич Алиев был не только великим государственным политическим деятелем, но и очень человечным человеком. Мне довелось с ним работать референтом, когда он был секретарем ЦК Компартии Азербайджана. Я видел, как он к каждому человеку относится искренне, по-доброму и старается решить его вопросы. И уже будучи первым заместителем Председателя Совета министров СССР, он также соблюдал свои правила: относиться к каждому человеку с уважением и стараться решить его вопросы. Независимо от того, кем был этот человек – высокого ранга или простой гражданин. Поэтому память о Гейдаре Алиевиче Алиеве сохранилась в сердцах не только азербайджанского народа, но и во многих уголках России, где ему пришлось побывать и внести свою лепту в развитие того государства, которое потом прекратило свое существование.

Если бы не Гейдар Алиевич, то БАМ никогда бы не был достроен. Именно благодаря его упорству и принципиальности характера удалось достроить эту магистраль. О Гейдаре Алиевиче написано много книг, сняты фильмы. Я еще ни разу не видел человека, который бы в чем-то мог упрекнуть Гейдара Алиевича. Он был искренний сын азербайджанского народа. И, естественно, он был сыном Советского Союза, вкладывал все свои силы для того, чтобы на своем участке работы сделать все на благо государства

- заявил Забелин.

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев рассказал:

В 2006 году я работал заместителем министра культуры РФ и министром Михаилом Ефимовичем Швыдким был направлен в Баку на церемонию открытия памятника Пушкину, который был создан при поддержке ЛУКОЙЛа. Меня тогда поразила речь Гейдара Алиева на открытии памятника. Около получаса он выступал без бумажки, несмотря на почтенный возраст, говорил очень ясно, четко. Я был поражен как человек блестяще владеет и мыслями, и языком. Это глыба.

Потом на банкете меня посадили рядом с Гейдаром Алиевым, и он мне по-отечески все время что-нибудь подкладывал в тарелку, расспрашивал - кто я, откуда. Я рассказал, как работал после окончания ВГИКа в Госкино СССР, вспомнил про совещание кинематографистов СССР в 1984 года. А Гейдар Алиев неожиданно говорит: "Я помню. Это было в кинотеатре "Октябрь". И рассказал, о чем шла речь на той встрече. Действительно, мы тогда сидели в большом зале кинотеатра "Октябрь", он четко говорил о наших проблемах, опять же не по бумажке. Он всегда входил в проблему, намечал пути ее решения и делал это не суетливо, не торопливо, не ради сиюминутного момента. Это один из мудрейших руководителей. Он взвешивал ситуацию и по сути сохранил атмосферу, в которой мы сейчас общаемся, контактируем, дружим.

- заявил Владимир Малышев.