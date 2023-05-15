Выставка "Гейдар Алиев. Жизнь длиною в вечность" открывается в Москве

Опубликовано: 12:00, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

10 мая исполнилось 100 лет со дня рождения Гейдара Алиева. Мероприятия, связанные с памятной датой, широко проводятся как в Азербайджане, так и в России и других странах. В Москву с двухдневным визитом прибыла спикер азербайджанского парламента, сегодня она участвует в ряде мероприятий и выставок, посвященных республиканскому общенациональному лидеру.

В понедельник в Москве проходят мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Для участия в них в российскую столицу прибыла спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова.

Визит в Москву Сахибы Гафаровой начался накануне вечером, в аэропорту ее встречали заместитель спикера Госдумы Алексей Гордеев и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. Сегодня азербайджанская делегация во главе с председателем парламента участвует в памятных мероприятиях.

Первое мероприятия 15 мая состоялось в центре Москвы на Тверском бульваре, возле ТАСС открылась фотовыставка, посвященная столетию со дня рождения общенационального азербайджанского лидера Гейдара Алиева.

В 13.00 в понедельник в Госдуме в открытии выставки «Гейдар Алиев. Жизнь длиною в вечность» примут участие азербайджанские делегаты во главе с Гафаровой, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также Гафарова 15 мая посетит выставку в Совете Федерации РФ.

Вечером в понедельник запланировано еще одно мероприятие в честь столетия Гейдара Алиева.

Визит Сахибы Гафаровой в Москву завершится сегодня вечером, однако в российской столице продолжатся мероприятия, посвященные Гейдару Алиеву. Уже 16 мая на ВДНХ в павильоне «Азербайджан» начнет работать экспозиция «Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство». Ее организуют совместно Фонд Гейдара Алиева и посольство Азербайджана в России. Публике представят живопись азербайджанских мастеров ХХ – начала XXI века.