Выставка "Гейдар Алиев. Жизнь длиною в вечность" открывается в Москве

В понедельник в Москве проходят мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Для участия в них в российскую столицу прибыла спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова.
Визит в Москву Сахибы Гафаровой начался накануне вечером, в аэропорту ее встречали заместитель спикера Госдумы Алексей Гордеев и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. Сегодня азербайджанская делегация во главе с председателем парламента участвует в памятных мероприятиях.
Первое мероприятия 15 мая состоялось в центре Москвы на Тверском бульваре, возле ТАСС открылась фотовыставка, посвященная столетию со дня рождения общенационального азербайджанского лидера Гейдара Алиева.
В 13.00 в понедельник в Госдуме в открытии выставки «Гейдар Алиев. Жизнь длиною в вечность» примут участие азербайджанские делегаты во главе с Гафаровой, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Также Гафарова 15 мая посетит выставку в Совете Федерации РФ.
Вечером в понедельник запланировано еще одно мероприятие в честь столетия Гейдара Алиева.
Визит Сахибы Гафаровой в Москву завершится сегодня вечером, однако в российской столице продолжатся мероприятия, посвященные Гейдару Алиеву. Уже 16 мая на ВДНХ в павильоне «Азербайджан» начнет работать экспозиция «Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство». Ее организуют совместно Фонд Гейдара Алиева и посольство Азербайджана в России. Публике представят живопись азербайджанских мастеров ХХ – начала XXI века.