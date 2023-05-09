100 лет Гейдара Алиева

Опубликовано: 23:00, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня, 10 мая 2023 года, Азербайджан, Россия и многие другие страны мира празднуют столетие со дня рождения великого государственного деятеля советской и постсоветской истории, общенационального лидера Азербайджана – Гейдара Алиева.

10 мая 1923 года, ровно 100 лет назад, в советском Нахчыване в семье железнодорожного рабочего Алирзы Алиева родился четвертый ребенок, третий сын. Родители назвали его Гейдар, что означает "Идущий впереди", и это имя было многократно оправдано: спустя 46 лет Гейдар Алиевич Алиев возглавит советский Азербайджан, спустя еще 13,5 лет станет членом Политбюро ЦК КПСС и первым заместителем председателя Совета Министров СССР. А в 90-е годы, уже после распада Союза, третий сын Алирзы Алиева спасет свою Родину от гибели и заложит фундамент современного суверенного государства Азербайджанская Республика.

Путь Гейдара Алиева

В юности Гейдар Алиев окончил Нахчыванский педагогический техникум и в 1939 году начал получать высшее образование на архитектурном факультете Азербайджанского индустриального института. Вскоре началась Великая Отечественная война, и с 1941 года Гейдар Алиев стал работать в НКВД и СНК Нахчыванской АССР. Успехи на этой работе обеспечили будущему руководителю Азербайджана в 1944 году назначение в органы безопасности – следующие 25 лет он проработал в структурах КГБ. В 1956 году стал замначальника отдела КГБ в Баку, в 1957 году окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета, а в 1964 году был назначен зампредседателя КГБ при Совете Министров АзССР.

В 1967 году Гейдар Алиев в должности генерал-майора возглавил КГБ при азербайджанском Совмине. Его работа была столь эффективной, что, когда встал вопрос о смене руководства АзССР, должность первого секретаря ЦК Компартии была поручена именно Гейдару Алиеву. За 13 лет его руководства АзССР республика стала одним из передовых хозяйств Советского Союза, а сам Гейдар Алиев показал себя как государственника высшего уровня, способного решать сложнейшие задачи, стоявшие перед советским обществом и государством.

В связи с этим в декабре 1982 года советское руководство перевело Гейдара Алиева в Москву – он стал членом Политбюро ЦК КПСС и первым заместителем председателя Совета Министров, то есть занял одну из высочайших должностей в СССР. На этом посту Гейдар Алиев курировал множество сфер, включая экономику, культуру и социальные вопросы. При его непосредственном руководящем участии был завершен грандиозный проект Байкало-Амурской магистрали. При Юрии Андропове Гейдаре Алиев был одним из кандидатов в генеральные секретари.

Однако в 1987 году он был отправлен в отставку разрушителем Советского Союза Михаилом Горбачевым и полностью отстранен от принятия государственных решений. В январе 1990 года Гейдар Алиев первым открыто отреагировал на кровавую расправу над мирными жителями Баку, устроенную Горбачевым и его пособниками, и потребовал наказать организаторов и исполнителей этого злодеяния. Спустя полтора года Гейдар Алиев вышел из КПСС в знак протеста против разжигания властями сепаратистского пожара в Карабахе.

В независимой Азербайджанской Республике Гейдар Алиев поначалу жил в родном Нахчыване, где работал председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики. Стал первым руководителем ныне правящей партии "Ени Азербайджан" во время ее учредительного съезда в 1992 году. В 1993 году, когда неспособность тогдашних властей руководить республикой стала очевидной, Гейдар Алиев был приглашен в Баку – сначала на должность председателя Верховного Совета АР, затем и исполняющего обязанности президента. На президентских выборах 3 октября 1993 года он одержал безоговорочную победу: 98,73% голосов граждан были отданы Гейдару Алиеву.

В течение года Гейдар Алиев полностью стабилизировал Азербайджан и поставил его на рельсы поступательного развития. Были прекращены боевые действия с Арменией, остановилась оккупация азербайджанских территорий. В республику были привлечены масштабные иностранные инвестиции благодаря заключению "Контракта века" с нефтяными гигантами на разработку блока "Азери-Чираг-Гюнешли". В первый президентский срок Гейдара Алиева Азербайджанская Республика обрела стратегический фундамент, на котором строится вся ее современная жизнь, от мультикультурализма в гуманитарной сфере до курса на глобальные межрегиональные проекты в экономике и многовекторной внешней политики.

11 октября 1998 года Гейдар Алиев был переизбран президентом Азербайджана на второй срок. В 2003 году из-за состояния здоровья Гейдар Алиев прекратил третью избирательную кампанию, поручив республику своему преемнику Ильхаму Алиев. 12 декабря того же года общенациональный лидер Азербайджана ушел из жизни и был упокоен на Аллее почетного захоронения в Баку.

Память о Гейдаре Алиеве

Политики высшего уровня со всего мира неизменно вспоминают о Гейдаре Алиеве как о выдающемся государственном деятеле, всегда вызывавшем в людях, с которыми он работал или был знаком, только уважение. Мнения многих из них представлены в книге "Идущий впереди. К 90-летию Гейдара Алиева", подготовленной "Вестником Кавказа" при поддержке Фонда Гейдара Алиева в 2013 году.

Евгений Примаков

Так, в этой книге знаменитый дипломат, экс-глава МИД и экс-премьер РФ Евгений Примаков подчеркивает, что Гейдара Алиева без каких-либо преувеличений стоит называть выдающимся человеком, так как он "поднял Азербайджан, сделал его одной из самых развитых республик в стране" в советские годы. "Он первый из Закавказья вошел в Политбюро, получил звание Героя Социалистического Труда. Это, возможно, даже вызывало ревность у его соседей. Однако выдвижение Алиева в Москву было заслуженным, правильным решением", - отмечает Евгений Примаков.

"Знаю, что к нему очень хорошо относился Юрий Андропов. И это было связано не только с выдающимися качествами Гейдара Алиева, но и с тем, что он возглавлял в свое время КГБ Азербайджана. Очевидно, это объяснялось и человеческими симпатиями к Гейдару Алиеву. Однажды (Алиев еще был Секретарем ЦК Компартии Азербайджана) мы ехали в машине, и в это время ему позвонил в машину Андропов, который отдыхал тогда на Северном Кавказе. Охранник и я вышли из машины. О чем они разговаривали, я не знаю, но сам факт, что Андропов ему позвонил, знаменателен", - делится воспоминаниями экс-глава МИД РФ.

Шимон Перес

Экс-премьер и экс-президент Израиля, обладатель Нобелевской премии мира Шимон Перес обращает внимание на лидерские качества Гейдара Алиева, его проницательность и силу духа. "Он понимал, что в меняющемся мире ему придется подвергнуть Азербайджан глобальным влияниям и, как он отметил в своей речи на одном из Всемирных экономических форумов: "Мы делаем первый шаг в направлении активной интеграции Азербайджана в мировую экономику, чтобы показать, что наша страна открыта для иностранных инвестиций, бизнеса и взаимовыгодного сотрудничества". Он быстро понял, что идти в ногу с мировой экономикой – означает процветание, а привязанность к ограниченной национальной экономике приведет к бедности", - вспоминает Шимон Перес.

Гейдар Алиев и Шимон Перес познакомились на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где проводилась церемония подписания "Контракта века". "Нам представился случай провести уникальную беседу и информативный обмен мнениями по широкому спектру вопросов, актуальных для обеих сторон, которые вызвали во мне глубокое уважение к нему как к смелому и преданному лидеру своей страны, заботящемуся о будущем. Я был поражен его неиссякаемой решимостью добиться и обеспечить лучшее будущее для своего народа и страны путем способствования экономическому росту и открытия Азербайджана для нового и меняющегося мира, вкупе со свободой вероисповедания, бытовавшей в его президентство", - отмечает экс-президент Израиля.

Ганс-Дитрих Геншер

Экс-глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер высоко оценивает прозорливость Гейдара Алиева. "Многие его решения и начинания уже в советское время способствовали усилению самоидентификации азербайджанского народа, осознанию своей истории и культуры. Эти дальновидные шаги Гейдара Алиева возымели свой эффект после провозглашения независимости Азербайджана, создав принципиально иные, лучшие возможности для динамичного развития страны. Благодаря Гейдару Алиеву Азербайджан эффективно использовал "окно возможностей" новой политики Советского Союза во второй половине 80-х. Страна получила шанс встать на путь самостоятельного развития и не упустила его. Во все времена, в самых разных условиях политика Гейдара Алиева отличалась концептуальной ясностью, ответственностью и дальновидностью", - обращает внимание он.

"На примере основателя государства Гейдара Алиева и его сына Ильхама Алиева вновь подтверждается мысль, что историю формируют личности. Азербайджану выпало редкое счастье: уже в первые годы независимости эту страну возглавил человек, который своим личным авторитетом, ясным пониманием целей и задач, решимостью и ответственностью производил неизгладимое впечатление на каждого, кто с ним встречался. Я говорю это, основываясь на личном опыте. Азербайджану повезло и в том, что преемник Гейдара Алиева, нынешний глава государства Ильхам Алиев открывает на созданной им основе новые перспективы для своей страны в нашем столь кардинально меняющемся мире", - указывает Ганс-Дитрих Геншер.

Джордж Буш-старший

Достижения Азербайджана при Гейдаре Алиева признает и экс-президент США Джордж Буш-старший. "Его личный вклад в установление дружеских отношений между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном, существующих в настоящее время, а также в сохранение независимости Азербайджана играет огромную роль. Решительность, которую он проявил в сфере достижения справедливого и длительного разрешения карабахской трагедии путем мирных переговоров, сыграла огромную роль в установлении мира и стабильности в регионе. В то же время, его позиция и предпринимаемые действия сыграли первостепенную роль в привлечении иностранных инвестиций в больших объемах, которые укрепили экономическое положение Азербайджана. Эти достижения способствовали улучшению жизни миллионов азербайджанцев и создали все условия для вхождения Азербайджана в XXI век как независимого государства", - сообщает Джордж Буш-старший.

Владимир Долгих

Бывший секретарь ЦК КПСС Владимир Долгих был свидетелем того, как профессионально действовал Гейдар Алиев на посту первого заместителя председателя Совета Министров СССР. "Я видел в Гейдаре Алиеве умного хозяйственника, умеющего обстоятельно и убедительно ставить в ЦК важные вопросы государственного развития. И при этом он вел себя спокойно, выдержанно, уверенно, не бросал слова по ходу дела, выслушивал собеседников, спрашивал и рассуждал вместе с коллегами по тематике обсуждения. Это сразу располагало всех к конструктивному и успешному решению любых проблем", - рассказывает он.

"В современной истории Азербайджана он сыграл колоссальную историческую роль. После возвращения из Москвы он как бы заново повторил свой путь. В сложнейших условиях, преодолевая смуту и раскол, экономический кризис и негативные внешние факторы, огромной силой воли и неимоверным терпением он создал эффективную структуру развития. Из всех союзных республик бывшего СССР только Азербайджан и Казахстан быстро и эффективно преодолели переходный этап и заняли достойное место в новейшей мировой истории", - отмечает Владимир Долгих.

Александр Иванов

Руководитель Службы безопасности Гейдара Алиева, экс-гендиректор "Интерфакс-Азербайджан" Александр Иванов был одним из наиболее приближенных к Гейдару Алиевичу сотрудников. "Гейдару Алиевичу нравилось встречаться с людьми, общаться. Некоторые руководители не любят спускаться на землю, а он никогда не проявлял пренебрежения к народу. Он Божий человек, уникальный. Его и его жены душевность и внимательность чувствовали все окружающие, все коллеги… Кстати, в нашей структуре, в "девятке" (сейчас ФСО) есть профессиональный термин – "хозяин". А мы почему-то Алиева все время отцом называли. И не только мы, служба охраны, но и другие. И так и осталось – Отец, Отец азербайджанского народа", - подчеркивает Александр Иванов.

С этими словами нельзя не согласиться. Гейдар Алиев действительно отец современного азербайджанского народа. С момента его рождения прошло 100 лет, и Гейдар Алиев по-прежнему живет в результатах своих трудов – в стабильности и независимости Азербайджанской Республики, в свободе и равенстве ее граждан. Века будут проходить один за другим, но память о великом архитекторе Азербайджана будет оставаться в непоколебимой вечности.