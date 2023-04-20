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В Когалыме установят памятник Гейдару Алиеву

Фото символического камня, на месте которого будет установлен памятник Гейдару Алиеву
© Фото: АЗЕРТАДЖ
В российском городе Когалыме заложен символический камень на месте будущего памятника общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву. Установка монумента приурочена к 100-летнему юбилею политика.

Памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в честь 100-летия со дня его рождения будет установлен в российском Когалыме. Об этом сообщил глава города Николай Пальчиков.

По его словам, так местные жители хотят отметить весомый вклад уроженцев Азербайджана в развитие нефтегазовой отрасли Ханты-Мансийского автономного округа РФ.

«Отдавая дань уважения этим выдающимся людям, сегодня был заложен символический камень на месте будущего памятника в ознаменование 100-летнего юбилея Гейдара Алиевича Алиева»

– сказал он.

Церемония к 100-летию Гейдара Алиева на Метровагонмаше

Церемония к 100-летию Гейдара Алиева на Метровагонмаше

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