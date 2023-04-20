В Когалыме установят памятник Гейдару Алиеву

Опубликовано: 12:35, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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В российском городе Когалыме заложен символический камень на месте будущего памятника общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву. Установка монумента приурочена к 100-летнему юбилею политика.

Памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в честь 100-летия со дня его рождения будет установлен в российском Когалыме. Об этом сообщил глава города Николай Пальчиков.

По его словам, так местные жители хотят отметить весомый вклад уроженцев Азербайджана в развитие нефтегазовой отрасли Ханты-Мансийского автономного округа РФ.

«Отдавая дань уважения этим выдающимся людям, сегодня был заложен символический камень на месте будущего памятника в ознаменование 100-летнего юбилея Гейдара Алиевича Алиева»

– сказал он.