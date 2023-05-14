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Спикер парламента Азербайджана прилетела в Москву

Спикер парламента Азербайджана прилетела в Москву
Азербайджанская делегация во главе с председателем парламента АР Сахибой Гафаровой прибыла в Москву. Она примет участие в мероприятиях к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова сегодня вечером прибыла в Москву.

Делегация во главе с председателем парламента примет участие в мероприятиях, посвященных столетию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В аэропорту азербайджанскую делегацию встречали заместитель спикера Госдумы Алексей Гордеев, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы и другие официальные лица.

В рамках визита делегация примет участие в открытии фотовыставок к 100-летию Гейдара Алиева. Они пройдут в Госдуме и Совете Федерации, а также в агентстве ТАСС.

100 лет Гейдара Алиева

100 лет Гейдара Алиева

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Спикер парламента Азербайджана прилетела в Москву
Спикер парламента Азербайджана прилетела в Москву
Спикер парламента Азербайджана прилетела в Москву
Спикер парламента Азербайджана прилетела в Москву
Спикер парламента Азербайджана прилетела в Москву
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