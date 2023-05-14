Спикер парламента Азербайджана прилетела в Москву

Азербайджанская делегация во главе с председателем парламента АР Сахибой Гафаровой прибыла в Москву. Она примет участие в мероприятиях к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова сегодня вечером прибыла в Москву.
Делегация во главе с председателем парламента примет участие в мероприятиях, посвященных столетию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
В аэропорту азербайджанскую делегацию встречали заместитель спикера Госдумы Алексей Гордеев, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы и другие официальные лица.
В рамках визита делегация примет участие в открытии фотовыставок к 100-летию Гейдара Алиева. Они пройдут в Госдуме и Совете Федерации, а также в агентстве ТАСС.