Спикер парламента Азербайджана прилетела в Москву

Опубликовано: 22:29, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджанская делегация во главе с председателем парламента АР Сахибой Гафаровой прибыла в Москву. Она примет участие в мероприятиях к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова сегодня вечером прибыла в Москву.

Делегация во главе с председателем парламента примет участие в мероприятиях, посвященных столетию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В аэропорту азербайджанскую делегацию встречали заместитель спикера Госдумы Алексей Гордеев, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы и другие официальные лица.

В рамках визита делегация примет участие в открытии фотовыставок к 100-летию Гейдара Алиева. Они пройдут в Госдуме и Совете Федерации, а также в агентстве ТАСС.