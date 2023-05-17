Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, прошли накануне и сегодня в Москве. В них участвовала председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова. Выставки о Гейдаре Алиеве открылись у здания ТАСС, в Госдуме, Совфеде и павильоне "Азербайджан" на ВДНХ.

Серия торжественных мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, прошла в Москве.

В них приняла участие азербайджанская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Фотовыставки, посвященными одному из ключевых мировых политиков XX века, открылись около агентства ТАСС, в Госдуме и Совете Федерации, а также в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ. Кроме того, торжественный прием прошел в банкетном зале "Европейский".

"Вестник Кавказа" представляет фото самых ярких моментов торжественных мероприятий.