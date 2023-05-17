Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, прошли накануне и сегодня в Москве. В них участвовала председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова. Выставки о Гейдаре Алиеве открылись у здания ТАСС, в Госдуме, Совфеде и павильоне "Азербайджан" на ВДНХ.
Серия торжественных мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, прошла в Москве.
В них приняла участие азербайджанская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.
Фотовыставки, посвященными одному из ключевых мировых политиков XX века, открылись около агентства ТАСС, в Госдуме и Совете Федерации, а также в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ. Кроме того, торжественный прием прошел в банкетном зале "Европейский".
"Вестник Кавказа" представляет фото самых ярких моментов торжественных мероприятий.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие выставки ‟В России часть моей души‟ в Совете Федерации РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Торжественный прием в банкетном зале ‟Европейский‟ в честь 100-летия Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие фотовыставки возле ТАСС к 100-летию Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие выставки ‟Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство‟
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие выставки ‟В России часть моей души‟ в Совете Федерации РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Торжественный прием в банкетном зале ‟Европейский‟ в честь 100-летия Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие фотовыставки возле ТАСС к 100-летию Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие выставки ‟Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство‟
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие выставки ‟В России часть моей души‟ в Совете Федерации РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Торжественный прием в банкетном зале ‟Европейский‟ в честь 100-летия Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие выставки ‟Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство‟
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Торжественный прием в банкетном зале ‟Европейский‟ в честь 100-летия Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие выставки ‟В России часть моей души‟ в Совете Федерации РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Выставка ‟Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство‟
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Торжественный прием в банкетном зале ‟Европейский‟ в честь 100-летия Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Фотовыставка возле ТАСС к 100-летию Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие выставки ‟Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство‟
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Выставка ‟В России часть моей души‟ в Совете Федерации РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Торжественный прием в банкетном зале ‟Европейский‟ в честь 100-летия Гейдара Алиева