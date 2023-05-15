Гейдар Алиев: политик и его время

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Наш информационный век – время быстрых карьерных взлетов случайных людей, эпоха громких политических скандалов, о которых все мгновенно забывают. Грамотный пиар возносит или, напротив, ломает судьбы людей.

В непрерывном информационном потоке мы обретаем временных кумиров и с необычайной легкостью их предаем забвению. Такова линейная логика "цифровых" времен.

Восприятие фигур в истории XX столетия

Этот подход неизбежно проецируется и на оценки прошлого, восприятие тех фигур в истории XX столетия, которые еще недавно находились в центре общественного интереса. Все чаще в результатах социологических опросов, фиксирующих динамику отношения к известным политическим фигурам прошлого века, появляются ответы: "не знаю", "затрудняюсь ответить". Иногда хочется добавить – "да и не хочу знать".

Уходят поколения, воспитанные в советской школе, "погруженные в историю", а их внукам и детям все эти деятели прошлого малоинтересны. Стремительно возрастает доля молодежи, знакомой с историей только по плохо заученному школьному курсу, что неизбежно сказывается и на их оценках прошлого, лишенных чувства личной сопричастности.

Речь в данном случае может идти не только об оценке событий столетней давности, но и о временах, приближенных к современности, например, Перестройке. С одной стороны, давно забыты прежние "творцы обновления" второй половины восьмидесятых – Александр Яковлев, Егор Лигачев, Виталий Коротич, многие другие. С другой, весь хайп по теме распада СССР чаще всего сводится к оценке двух ключевых фигур – Горбачева и Ельцина – за или против.

Михаил Горбачев и Борис Ельцин

В этом искусственном сужении дилеммы до противостояния двух далеко не самых выдающихся политиков своего времени кроется опасность упрощения проблемы. Условно говоря, можно прийти к выводу – чрезмерно амбициозные, да и неподготовленные к роли лидера громадной страны, бывшие региональные вожди, сломали систему, да так, что починить ее было уже некому. Поскольку вокруг были либо болтуны, либо коррупционеры-карьеристы. Альтернативы якобы не было. Так ли это?

Да, команды Горбачева и Ельцина никогда не были группой единомышленников, а скорее сборной солянкой политиков разных взглядов, талантов и карьерных устремлений.

Нурсултан Назарбаев

Однако восьмидесятые годы - время коренного обновления стареющего Политбюро, карьерного выдвижения на позиции в союзном центре представителей национальных республик. Самый информационно подсвеченный потенциальный "спаситель" Союза – Нурсултан Назарбаев. Историки часто вспоминают встречу 30 июля 1991 года, когда Горбачев, Ельцин и Назарбаев договорились о назначении казахстанского коммунистического лидера на должность председателя правительства ССГ после подписания нового союзного договора.

ГКЧП "обнулил" эти планы, но сам факт того, что выдвиженец из национальной республики рассматривался в качестве важной фигуры в новом раскладе сил и полномочий между Центром и республиками – показателен. И все же это были последние месяцы существования великого государства. Даже если бы это назначение свершилось, вряд ли Назарбаев сумел что-либо реально изменить.

Эдуард Шеварднадзе

Бывший первый секретарь компартии Грузии еще в самом начале Перестройки был назначен на пост министра иностранных дел СССР, стал членом Политбюро ЦК КПСС, хотя не имел никакого опыта дипломатической работы и даже ни разу не был за границей. Благодаря умелому маневрированию между группами влияния в Кремле за короткий срок превратился едва ли не в ключевую фигуру горбачевской команды, его ближайшего соратника. Шеварднадзе вовремя ушел с московской политической сцены, чтобы укрепиться в начале 1990-х годов в родной Грузии. А спустя 20 лет, вместе с Горбачевым и Ельциным, прессой и многими экспертами был объявлен главным разрушителем СССР.

Гейдар Алиев

Еще один бывший глава компартии национальной республики - Азербайджана - Гейдар Алиев переехал в Москву еще до прихода к власти Горбачева. В момент перехода власти от стареющего Брежнева, будущий генсек, а тогда председатель КГБ СССР Юрий Андропов включил Алиева в узкий список кандидатов на пост главы Совмина. Это назначение не состоялось, но нет сомнений в том, что Андропову импонировал Гейдар Алиев. К тому же это был всего второй выходец из республик СССР с мусульманским населением после Нуритдина Мухитдинова, который сумел пробиться на партийный Олимп.

Гейдар Алиев занял очень сильные аппаратные позиции в Кремле - с 22 ноября 1982 по 21 октября 1987 года был членом Политбюро ЦК КПСС, с ноября 1982 года по октябрь 1987 года занимал пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР. С октября 1986 года был председателем Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию. Курировал один из главных стратегических проектов позднего СССР – БАМ. Выполнял две тяжелейшие миссии, возглавляя комиссии по расследованию обстоятельств гибели "Адмирала Нахимова" и "Александра Суворова".

Путь наверх

Путь наверх Гейдара Алиева существенно отличался от политических карьер Назарбаева и Шеварнадзе. Выходец из Нахчывана сумел найти свое место в многонациональном Баку. Еще в 1960 году Гейдар Алиев стал начальником отдела контрразведки Комитета госбезопасности Азербайджана, а спустя всего семь лет в ранге генерал-майора возглавил КГБ республики. Первым секретарем компартии Азербайджана Гейдар Алиев был избран на июльском пленуме ЦK КП Азербайджана в 1969 году.

Школа Комитета наложила сильный отпечаток на политический стиль и подходы Алиева.

Если Шеварнадзе отличала уникальная тактическая хитрость и умение обходить любые подводные камни, то будущий президент Азербайджана был более жестким, принципиальным, не боялся идти на конфликт, если это было необходимо для выполнения поставленной задачи. При этом он обладал поразительной работоспособностью - приезжал раньше, а уезжал позже всех сотрудников.

Еще одну важную черту характера Гейдара Алиева отмечает Ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов:

Чувствовалось, что он относится с большим уважением к человеческому достоинству. В разговоре никогда никого не унижал и не принижал. При этом нельзя сказать, что он был легким человеком. Нет! Он взвалил на себя гигантскую ношу ответственности, он много пережил и всю жизнь очень много работал. Он и от себя многого требовал, и от других.

Алиев - лидер-реалист

В советское время и в независимом Азербайджане Гейдар Алиев показал себя как лидер-реалист, который выдвигая самые высокие цели и задачи, исходил из объективных возможностей, определял оптимальный путь к их достижению. Одновременно с этим он был и "командным игроком", в тех случаях, когда его коллеги по Политбюро были готовы работать солидарно. Именно в таких политиках нуждался поздний Советский Союз.

Можно ли было сохранить СССР? Вопрос риторический, поскольку история не терпит сослагательного наклонения. Но очевидно, что сильная и солидарно работающая команда, нацеленная на продуманные и взвешенные реформы, опирающаяся на поддержку российских регионов и национальных республик, могла бы создать условия для выхода из глубокого кризиса, в котором Союз оказался в середине 1980-х годов.