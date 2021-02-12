Айдын Зейналов и Александр Рукавишников представили выставку "Школа Рукав"

В старой Москве, там, где Яуза впадает в Москву-реку появилось современное модное пространство SEREBRO SPACE, где организовываются сложнейшие инсталляции и масштабные медиапроекты.

25 января в SEREBRO SPACE открылась выставка произведений Александра Рукавишникова и его учеников «Школа Рукав». Выставка продолжает серию кураторских проектов Айдына Зейналова, посвященных творчеству современных российских скульпторов. В экспозиции представлено 30 произведений 22 авторов разных поколений, которые учились у Александра Рукавишникова. Выставка продлится до 25 февраля.