Вестник Кавказа

Айдын Зейналов и Александр Рукавишников представили выставку "Школа Рукав"

В старой Москве, там, где Яуза впадает в Москву-реку появилось современное модное пространство SEREBRO SPACE, где организовываются сложнейшие инсталляции и масштабные медиапроекты.

 

25 января в SEREBRO SPACE открылась выставка произведений Александра Рукавишникова и его учеников «Школа Рукав». Выставка продолжает серию кураторских проектов Айдына Зейналова, посвященных творчеству современных российских скульпторов. В экспозиции представлено 30 произведений 22 авторов разных поколений, которые учились у Александра Рукавишникова. Выставка продлится до 25 февраля.

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