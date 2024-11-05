На российских стройках будут работать специалисты из Узбекистана

Власти Узбекистана предварительно договорились с представителями России о привлечении на стройки Свердловской и Тюменской областей 830 узбекских трудовых мигрантов-профессионалов.

На стройках Свердловской и Тюменской областей РФ ждут узбекских строителей – предварительная договоренность об этом была достигнута в ходе встречи властей Узбекистана с представителями российских строительных компаний.

В роли работодателей для узбекских специалистов выступили свердловские строительные компании "Куратье", "Оптимум" и СМУ-30, готовые принять на своих объектах 530 строителей, а тюменская строительная компания "Градиент" подписала соглашение о найме 300 специалистов - монолитчиков, каменщиков и отделочников, передает Podrobno.uz.

Переговоры с работодателями вело Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге. Пока остаются открытыми организационные вопросы, которые обе стороны будут решать с российскими госорганами.