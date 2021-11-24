Трудовые мигранты в России выходят из тени

В России растет число легальных трудовых мигрантов – только за 9 месяцев текущего 2024 года их стало на 41% больше, а общее число превысило 120 тысяч человек.

Все большее число трудовых мигрантов, принявших решение работать в России, выбирает легальный путь трудоустройства – только за 9 месяцев текущего 2024 года разрешений на их работу было выдано на 41% больше, чем годом ранее, а общее число иностранных рабочих выросло до 120,2 тыс человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Растет и число иностранных высококвалифицированных специалистов, которые предпочли работать в России – в стране за 9 месяцев 2024 года было выдано 34,9 тыс документов для таких профессионалов из тех стран, с которыми у РФ действует визовый режим, передает ТАСС.

А вот выдача патентов на трудовую деятельность за девять месяцев немного сократилась – она упала с 1,7 млн до 1,6 млн, это – обязательный документ для тех работников, которые приезжают в Россию из безвизовых стран.

Напомним, разрешение на работу, как и патент, предоставляется иностранным гражданам - чтобы оформить их на работу, принимающая компания сначала получает разрешение на привлечение такого специалиста, а потом оформляет на него соответствующий документ.