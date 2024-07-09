Вестник Кавказа

В России намерены ужесточить контроль за мигрантами

В России намерены ужесточить контроль за мигрантами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госдума РФ на будущей неделе рассмотрит законопроекты, ужесточающие правила пребывания мигрантов на территории страны, а также упрощение процедуры их высылки.

На будущей неделе в Госдуме РФ будут рассматриваться законопроекты, регулирующие пребывание мигрантов на российской территории. В частности, будут предлагаться новые процедуры высылки тех, кто незаконно находится на территории РФ.

«На cледующей неделе планируем рассмотреть во втором чтении закoнопроекты о режиме высылки из страны мигрантов, которые в ней незакoнно находятся. Вместе с тем упрощается процедура принятия решения о выcылке – отдельные полномочия передаются от судов к пoлиции»

– председатель Госдумы Вячеслав Володин

Далее он отметил, что для парламентариев ГД, работа над совершенствованием миграционного законодательства является приоритетным направлением.

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