Вестник Кавказа

Трудовым мигрантам в России грозит депортация за нарушения КоАП

Трудовым мигрантам в России грозит депортация за нарушения КоАП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госдума РФ намерена поддержать законопроект МВД РФ о расширении перечня правонарушений трудовых мигрантов: их могут депортировать из страны за нарушение еще 20 пунктов Кодекса об административных правонарушениях.

Государственная Дума России намерена поддержать проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям КоАП, написал в своем Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин

"Вопрос контроля за миграцией - крайне важный. Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах. Совершенствование миграционного законодательства имеет для нас приоритетное значение"

- Вячеслав Володин

Депутаты Госдумы планируют в кратчайшие сроки рассматривать предложения правительства, министерств и ведомств, способствующие решению проблем в миграционной сфере, подчеркнул он.

Необходимость пересмотра ответственности трудовых мигрантов за свою жизнь и работу в России назрела давно, и связано это большей частью с ростом преступлений, совершаемых заезжими гостями. Так, "Вестник Кавказа" ранее писал о том, что все больше российских регионов начали запрещать иностранным гражданам работать водителями такси, и с этим связано падение преступности в регионах, которые уже ввели такую меру. Так, в Челябинской области преступность упала на 40%. И этот показатель упал именно с момента введения запрета мигрантам работать водителями такси, отметили в Госдуме РФ. 

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