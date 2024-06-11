Вестник Кавказа

Мигрантам могут запретить работу в такси в России 

Мигрантам могут запретить работу в такси в России 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России могут запретить работать мигрантам в такси. Инициатива была выдвинута в Госдуме РФ.

Все больше российских регионов начали запрещать иностранным гражданам работать водителями такси. И якобы именно с этим связано падение преступности в регионах, которые уже ввели данную меру. Так, в Челябинской области преступность упала на 40%. И этот показатель упал именно с момента введения запрета мигрантам работать водителями такси, отметили в Госдуме РФ. 

«К примеру, преступность в Челябинской области с начала года снизилась на 40%, как раз с того момента, как в регионе начал действовать запрет на работу в такси иностранных водителей»

– комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова Число регионов, запретивших работу в такси повышается: в частности, уже присоединились Курская и Липецкая области. 

Введение запрета на работу мигрантов в такси может привести к изменениям в отрасли. Возможно, компании такси начнут активнее нанимать местных водителей, однако это также может привести к увеличению стоимости услуг такси из-за повышения затрат на рабочую силу.

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