Мигрантам могут запретить работу в такси в России 

В России могут запретить работать мигрантам в такси. Инициатива была выдвинута в Госдуме РФ.

Все больше российских регионов начали запрещать иностранным гражданам работать водителями такси. И якобы именно с этим связано падение преступности в регионах, которые уже ввели данную меру. Так, в Челябинской области преступность упала на 40%. И этот показатель упал именно с момента введения запрета мигрантам работать водителями такси, отметили в Госдуме РФ.

«К примеру, преступность в Челябинской области с начала года снизилась на 40%, как раз с того момента, как в регионе начал действовать запрет на работу в такси иностранных водителей»

– комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова Число регионов, запретивших работу в такси повышается: в частности, уже присоединились Курская и Липецкая области.

Введение запрета на работу мигрантов в такси может привести к изменениям в отрасли. Возможно, компании такси начнут активнее нанимать местных водителей, однако это также может привести к увеличению стоимости услуг такси из-за повышения затрат на рабочую силу.