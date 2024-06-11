Закон о режиме высылки мигрантов из России принят Госдумой

Депутаты Государственной думы сегодня одобрили – пока в первом чтении – законопроект, который вводит особый миграционный режим высылки. Под него подпадут иностранцы, не имеющие законных оснований находиться в России.

Законопроект о режиме высылки для мигрантов принят Госдумой в первом чтении, говорится на сайте нижней палаты.

Он был предложен представителями всех пяти фракций ГД. Положения закона, если он будет окончательно принят, будут распространяться на иностранцев, по той или иной причине утративших основания оставаться в России.

Все граждане других стран, в отношении которых вводится режим высылки, будут включаться в особый реестр. Лица, входящие в него, будут подвергаться более тщательному контролю со стороны государства. Так, полицейские смогут получать доступ в помещения, где живет или фактически находится такой иностранец, а также запрашивать недоступную в иных случаях информацию, в том числе содержащую банковскую и врачебную тайну, и использовать технические средства для наблюдения, например, сведения гаджетов и геолокации.

В режиме высылки нельзя будет покупать недвижимость, заводить счета в банках, вступать в брак, покупать машины и сдавать на права. Эти ограничения вводятся для того, чтобы иностранец в режиме высылки не мог легализовать свое нахождение в России.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что эти меры преследуют двойную цель: с одной стороны, это ужесточение контроля за иностранцами в России, с другой – мотивация для иностранцев заранее узаконить свой статус в РФ.