Вестник Кавказа

Более 60 мигрантов выдворят со Ставрополья после операции "Нелегал-2024"

Более 60 мигрантов выдворят со Ставрополья после операции "Нелегал-2024"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первые итоги операции "Нелегал-2024" подводят на Ставрополье. Десятки человек будут выдворены из России. Всего обнаружено около 700 миграционных правонарушений.

Множество правонарушений в сфере миграции удалось выявить ставропольским полицейским в ходе операции "Нелегал-2024". О ее итогах отчиталось краевое МВД.

В ведомстве пояснили, что первый этап операции продолжался в течение недели. За это время удалось обнаружить примерно 700 правонарушений, совершенных в области миграции.

"В отношении иностранных граждан судами принято 63 решения об административном выдворении за пределы страны и исполнено два решения о депортации"

– МВД

Среди прочих, уточнили в полиции, были обнаружены такие проступки, как нарушение правил учета мигрантов и трудовая деятельность, ведущаяся вне закона.

В МВД привели пример такого преступления. Оказалось, что свыше 30 жителей страны, находящейся в Центральной Азии, работали на стройках в Железноводске и Кисловодске, не имея при этом необходимых документов.

Всего было зарегистрировано около 40 материалов по возможным миграционным преступлениям. Открыто 5 уголовных дел.

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