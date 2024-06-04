Более 60 мигрантов выдворят со Ставрополья после операции "Нелегал-2024"

Множество правонарушений в сфере миграции удалось выявить ставропольским полицейским в ходе операции "Нелегал-2024". О ее итогах отчиталось краевое МВД.
В ведомстве пояснили, что первый этап операции продолжался в течение недели. За это время удалось обнаружить примерно 700 правонарушений, совершенных в области миграции.
"В отношении иностранных граждан судами принято 63 решения об административном выдворении за пределы страны и исполнено два решения о депортации"
– МВД
Среди прочих, уточнили в полиции, были обнаружены такие проступки, как нарушение правил учета мигрантов и трудовая деятельность, ведущаяся вне закона.
В МВД привели пример такого преступления. Оказалось, что свыше 30 жителей страны, находящейся в Центральной Азии, работали на стройках в Железноводске и Кисловодске, не имея при этом необходимых документов.
Всего было зарегистрировано около 40 материалов по возможным миграционным преступлениям. Открыто 5 уголовных дел.