Мигрантов из Узбекистана в России стало меньше в 4 раза

Количество мигрантов, приехавших из России в Узбекистан, сократилось как минимум в четыре раза – такие данные на 2024 год озвучили в Ташкенте.

За последние восемь лет число узбекских мигрантов в РФ значительно упало, точные показатели назвал в интервью Sevimli пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Представитель главы государства рассказал, что во время государственного визита, который российский президент Владимир Путин совершил в Узбекистан, Москва и Ташкент подписали ряд соглашений, связанных с трудовой миграцией.

"До 2016 года количество трудовых мигрантов в России в среднем составляло от 4 до 6 млн, а сегодня их число равняется 1 млн"

– Асадов

Он уточнил, что эти сведения также упомянули и Путин с Мирзиеевым.

Асадов добавил, что российские и узбекские миграционные органы достигли договоренности относительно количества трудовых мигрантов, которые приезжают в РФ, – оно согласован в объеме миллиона человек.

Он также объяснил причины такой тенденции. По его словам, люди возвращаются на родину благодаря экономическим реформам, которые дают эффект.