Мигрантов из Узбекистана в России стало меньше в 4 раза

За последние восемь лет число узбекских мигрантов в РФ значительно упало, точные показатели назвал в интервью Sevimli пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Представитель главы государства рассказал, что во время государственного визита, который российский президент Владимир Путин совершил в Узбекистан, Москва и Ташкент подписали ряд соглашений, связанных с трудовой миграцией.
"До 2016 года количество трудовых мигрантов в России в среднем составляло от 4 до 6 млн, а сегодня их число равняется 1 млн"
– Асадов
Он уточнил, что эти сведения также упомянули и Путин с Мирзиеевым.
Асадов добавил, что российские и узбекские миграционные органы достигли договоренности относительно количества трудовых мигрантов, которые приезжают в РФ, – оно согласован в объеме миллиона человек.
Он также объяснил причины такой тенденции. По его словам, люди возвращаются на родину благодаря экономическим реформам, которые дают эффект.