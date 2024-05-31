Вестник Кавказа

Мигрантов из Узбекистана в России стало меньше в 4 раза

Мигрантов из Узбекистана в России стало меньше в 4 раза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Количество мигрантов, приехавших из России в Узбекистан, сократилось как минимум в четыре раза – такие данные на 2024 год озвучили в Ташкенте.

За последние восемь лет число узбекских мигрантов в РФ значительно упало, точные показатели назвал в интервью Sevimli пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Представитель главы государства рассказал, что во время государственного визита, который российский президент Владимир Путин совершил в Узбекистан, Москва и Ташкент подписали ряд соглашений, связанных с трудовой миграцией.

"До 2016 года количество трудовых мигрантов в России в среднем составляло от 4 до 6 млн, а сегодня их число равняется 1 млн"

– Асадов

Он уточнил, что эти сведения также упомянули и Путин с Мирзиеевым.

Асадов добавил, что российские и узбекские миграционные органы достигли договоренности относительно количества трудовых мигрантов, которые приезжают в РФ, – оно согласован в объеме миллиона человек.

Он также объяснил причины такой тенденции. По его словам, люди возвращаются на родину благодаря экономическим реформам, которые дают эффект.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1430 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дети-мигранты смогут учить русский язык в детских садах

Дети-мигранты смогут учить русский язык в детских садах

Сколько мигрантов работают в Грузии? Ответ Тбилиси

Сколько мигрантов работают в Грузии? Ответ Тбилиси

Центр экзаменов по русскому языку для иностранцев заработал в СКФО

Центр экзаменов по русскому языку для иностранцев заработал в СКФО

Беспорядки в Киргизии - что случилось в Бишкеке?

Беспорядки в Киргизии - что случилось в Бишкеке?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы