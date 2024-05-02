Дети-мигранты смогут учить русский язык в детских садах

Российский детский омбудсмен представила предложения по решению проблем, которые возникают, когда дети-мигранты не владеют русским языком. Мария Львова-Белова предлагает сделать обязательным изучение русского языка в детсадах.

Не говорящих на русском языке детей-мигрантов будут учить ему в детских садах – с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка.

Мария Львова-Белова предложила правительству ввести изучение русского языка, а также культуры в детских садах. Для детей, которые не говорят по-русски, такая подготовка станет обязательной. В то же время, обучение будет вестись бесплатно.

Что касается школ, то в них, считает Белова, должна вестись аналогичная работа. Дети, которые не могут изъясняться на русском языке, смогут посещать специальные адаптационные курсы.

Омбудсмен уточнила, что получает обращения от жителей России о конфликтах, которые время от времени вспыхивают в школах и в которых участвуют дети-мигранты.

В числе причин их возникновения – нулевая мотивация для изучения русского языка. Такие дети могут обособляться от русскоговорящих, не во всем принимать принятые в России культурные нормы. Бывает, что уровень знаний детей-мигрантов ниже, чем полагается по возрасту, в том числе из-за различия между программами в стране, откуда они приехали, и в России.

Чтобы решить эти проблемы, заявила омбудсмен, прежде всего необходимо обратить внимание на обучение таких детей русскому языку. В то же время, должна осуществляться их адаптация в российском обществе. Львова-Белова уточнила, что все эти изменения должны быть введены на уровне законов.