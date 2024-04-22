Мигранты будут сдаваться русский язык в СКФУ

На базе Северно-кавказского университета будет создан центр по сдаче экзаменов на знание русского языка как иностранного. Здесь же можно будет продемонстрировать знания по истории России и российского законодательства.

В Ставропольском крае на базе Северно-кавказского федерального университета будет создан центр сдачи экзаменов по русскому языку для мигрантов.

«Есть необходимость организации в кратчайшие сроки взаимодействия между опорным вузом — СКФУ — и партнерами в республиках Северного Кавказа. Так, федеральный университет станет базовым и методическим центром по организации экзаменов для мигрантов <> в Северо-Кавказском федеральном округе»

– пресс-служба вуза.

Отмечается, что СКФУ, как один из ведущих университетов региона, уже имеет обширный опыт в области образования и подготовки специалистов. Поэтому выбор данного университета для сдачи экзаменов по русскому языку для иностранцев кажется вполне логичным. Кроме того, здесь можно будет сдать экзамен на знания истории России и основ законодательства страны.