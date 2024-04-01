В Госдуму внесли проект закона о новом режиме пребывания мигрантов в России

Инициатива изменить срок пребывания мигрантов на территории РФ принадлежит членам всех думских фракций. Ранее ужесточить законодательство в области миграции предлагало МВД.

В России могут уменьшить срок предельного пребывания иностранцев до 90 дней в году. Об этом сказано в проекте закона, который был внесен в Госдуму 27 апреля.

Авторами законопроекта о повышении эффективности контроля за мигрантами являются члены всех думских фракций, в том числе первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин..

В пояснительной записке сказано, что изменения в законодательстве нужны в связи с текущей криминогенной обстановкой среди иностранцев и растущими ожиданиями граждан в вопросе реагирования на массовый приток мигрантов и незаконную миграцию.

Согласно действующему законодательству, иностранцы могут находиться на российской территории три месяца в течение каждого периода в 180 суток.

Напомним, меры по ужесточению законодательства в области миграции в России начали обсуждать после теракта, произошедшего в марте в "Крокусе".