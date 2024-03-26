Срок временного пребывания иностранцев в России хотят уменьшить до 90 дней в году

В МВД России подготовили ряд предложений, направленных на ужесточение миграционного законодательства. В ближайшем будущем их рассмотрит правительство.

В России могут сократить до 90 дней в году срок временного пребывания иностранцев. С такой инициативой выступило МВД.

Соответствующий законопроект с предложениями по ужесточению законодательства в области миграции министерство направило в правительство.

Согласно документу, предлагается ввести биометрическую идентификацию въезжающих в Россию лиц, а также цифровой профиль иностранного гражданина, который позволит отслеживать пребывание отдельных категорий иностранцев на территории страны.

Помимо этого, МВД считает необходимым усилить контроль за работодателями, нанимающими на работу специалистов из-за рубежа, ввести внесудебное ограничение прав нелегальных мигрантов и за запрет организациям, в том числе госорганам, оказывать нарушившим миграционное законодательство иностранцам любого рода услуги.

Напомним, в настоящее время у мигрантов есть возможность находиться в РФ в течение трех месяцев после того, как они пересекли границу. При подписании трудового договора этот период можно продлить до года.