Как будут бороться с незаконными мигрантами в РФ

Введение цифрового профиля мигранта и повышение ответственности работодателей, - эти темы обсуждалась на встрече российского премьера и представителей фракции «единороссов». Комплекс мер, направленный на борьбу с незаконной миграцией, призван, в том числе, гарантировать права людей, приезжающих на заработки в РФ.

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с представителями фракции «Единая Россия». В том числе, стороны затронули такой болезненный вопрос как противодействие незаконной трудовой миграции на территорию страны.

Новые требования к работодателям

Одним из ключевых моментов, обсуждаемых на встрече, стало введение новых требований к работодателям, нанимающим иностранных работников. Теперь работодатель должен не только предоставить рабочее место иностранному гражданину, но и обеспечить его фактическим трудоустройством. В случае увольнения иностранного работника, работодатель обязан незамедлительно сообщить об этом соответствующим органам.

«Нужна качественная реализация сформированного плана по рынку труда до 2030 года. И трудовая миграция должна обеспечиваться ответственностью работодателя в том смысле, что, если человек приехал на работу, он работает у него. Если был уволен – об этом сразу извещаются компетентные органы»

– зампред Государственной Думы РФ Сергей Неверов

По его словам, одной из мер, направленных на борьбу с незаконными мигрантами в России станет введение цифрового профиля, который будет присваиваться каждому, кто приезжает на территорию Российской Федерации.

Благодаря цифровому профилю миграционная служба будет отслеживать маршрут перемещения приехавшего на заработки.

«Куда он перемещается, когда у него истекают разрешительные документы, где он проживает, с кем. Любой переход на другую работу, увольнение – все должно быть под контролем»

– Зампред Государственной Думы РФ Сергей Неверов

Система контроля и наказаний

стороны подчеркнули, что для борьбы с незаконной трудовой миграцией важно усилить контроль со стороны государственных органов. Наряду с этим, необходимо вводить более строгие наказания для работодателей, нарушающих законодательство в данной области. Только так можно создать эффективную систему противодействия нелегальному трудоустройству иностранных граждан.

Поддержка законопослушных работодателей

Одновременно с ужесточением наказаний для нарушителей закона необходимо активно поддерживать работодателей, соблюдающих все требования в сфере трудовой миграции. Повышение прозрачности процесса найма иностранных специалистов и упрощение процедур помогут законопослушным компаниям избежать лишних сложностей и рисков.

Неверов подчеркнул, что противодействие незаконной миграции – это не только вопрос безопасности, но также и гарантии прав тех людей, которые приезжают на заработки в Россию.