Канал незаконной миграции перекрыли на Ставрополье

Ставропольские правоохранители успешно оброются с незаконными каналами миграции граждан из стран Средней Азии и Закавказья. Одним из ключевых аспектов борьбы с незаконной миграцией является профилактическая работа

На территории Ставропольского края правоохранительные органы активно борются с незаконными каналами миграции граждан из стран Средней Азии и Закавказья.

«В процессе совместной работы с краевым управлением Федеральной службы безопасности по нейтрализации террористических угроз пресечен канал нелегальной миграции иностранных граждан из Среднеазиатского региона и Закавказья»

– начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Мишагин

Отметим, что одним из ключевых аспектов борьбы с незаконной миграцией является профилактическая работа. Правоохранительные органы проводят разъяснительную работу с населением, объясняя последствия незаконной миграции и привлекая внимание к законным способам пересечения границы. Это помогает предотвратить незаконные попытки пересечения границы еще на ранних этапах.

Оперативные мероприятия

Для более эффективной борьбы с незаконной миграцией на Ставрополье правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия. Они выявляют незаконные каналы миграции, задерживают нелегальных мигрантов и пресекают деятельность организаторов незаконных переселений. Благодаря оперативным действиям удается снизить количество случаев незаконной миграции.

Кроме того, для более эффективной борьбы с незаконной миграцией на Ставрополье необходимо сотрудничество с другими службами. Правоохранительные органы работают с пограничной службой, миграционной службой и другими государственными структурами для обмена информацией и координации действий.