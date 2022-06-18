Трудовым мигрантам могут ограничить срок пребывания в России

Министерство труда и соцзащиты населения РФ предложило ограничить срок заключения договоров с мигрантами двумя годами, причем их обяжут подтвердить знание русского языка, истории России и основ российского законодательства.

Срок заключения трудовых договоров с мигрантами могут ограничить двумя годами – такой законопроект, предложенный Минтрудом РФ, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Работодатели имеют право привлекать в порядке целевого организованного набора к трудовой деятельности законно находящихся на территории РФ иностранных граждан, достигших возраста 18 лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина разрешения на работу, выданного в соответствии с настоящей статьей. Разрешение на работу иностранному гражданину выдается на срок действия заключенного с ним трудового договора, но не более чем на два года"

- проект закона

Также трудовых мигрантов обяжут в течение 30 дней предоставить работодателю документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства.

Оговаривается в проекте документа и досрочное расторжение договора - в этом случае иностранного работника обяжут выехать из России в течение 30 дней, если за это время не будет заключен новый трудовой договор.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в России будет принят закон, регулирующий вопросы пребывания в стране иностранцев, который будет регулировать все вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев. Закон будет соответствовать действующим международным договорам, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.