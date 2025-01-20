Что горело в Ташкенте ночью?

Минувшей ночью огнеборцы в Ташкенте потушили два пожара. Горели автомобиль и швейное предприятие. В пожарах никто не пострадал.

Два пожара произошло в ночь на вторник в столице Узбекистана, пострадавших в результате нет.

В Учтепинском районе Ташкента горело швейное предприятие. Пожарные прибыло место в 21.40 по местному времени, справиться с огнем они смогли за четыре часа. Место происшествия посетило руководство УЧС Ташкента и представители ответственных организаций.

Второе возгорание произошло на автостоянке международного аэропорта Ташкент, горел автомобиль. Сообщение о возгорании было принято в 00.06, прибывшие на место специалисты оперативно ликвидировали пожар, это занято менее десяти минут.

Устанавливаются причины произошедшего по обоих фактам, а также подсчитывается размер ущерба.