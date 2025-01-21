В Турции по делу о пожаре арестованы 15 человек

Дело о пожаре на курорте в Болу, где погибли 78 человек, расследуют в Турции. Под арестом находятся 15 человек.

Число арестованных по делу о трагическом пожаре в турецком отеле Grand Kartal достигло 15, передает газета Sabah.

"Пять подозреваемых, включая Седата Гюленера, заммэра муниципалитета Болу, и Кенана Джошкуна, заместителя директора пожарного департамента, предстали перед судом. Число подозреваемых, отправленных в тюрьму, увеличилось до 15"

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В суде выступил владелец сгоревшей гостиницы Халит Эргюль, также находящийся под арестом. Согласно его заявлению, ответственность за ЧП несет персонал, передает Karar.

"В своем заявлении Эргюль особенно обвинил шеф-повара, кухонный персонал, электрика отеля и охранников"

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Траур по жертвам пожара провели в Турции 22 января. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что виновные в трагедии понесут наказание.