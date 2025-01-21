По делу о пожаре в отеле в Турции поймано еще 7 человек

В Турции поймали еще семерых подозреваемых по делу о пожаре. Возгорание произошло 21 января, жертвами стали 78 человек.

Еще семерых подозреваемых поймали по делу о возгорании на горнолыжной базе в провинции Болу в Турции, пишет местное издание Star.

"Еще семь подозреваемых были арестованы в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Болу Карталкая, где погибли 78 человек"

- издание

Напомним, огонь вспыхнул на курорте Карталкая 21 января. Жертвами пожара стали 78 человек, в стране был объявлен траур.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал наказать всех виновных в трагедии. В рамках расследования были задержаны 14 человек.