Пожар произошел в здании Почты России в Ставрополе

Пожарные справились с возгоранием, произошедшим в Ставрополе в здании Почты России. В результате ЧП никто не пострадал.
Во вторник, 28 января, в здании Почты России в Ставрополе вспыхнул пожар. Об этом сказано в заявлении МЧС Ставропольского края.
"В Ставрополе по улице Кирина произошел пожар в здании Почты России. Огнем повреждено помещение на площади 5 квадратных метров"
– пресс-служба ведомства
В ликвидации пожара участвовали 8 пожарных.
Достоверно определить источник пожара предстоит специалистам МЧС.
Информация о пострадавших не поступала.