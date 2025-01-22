Вестник Кавказа

Пожар произошел в здании Почты России в Ставрополе

Пожар произошел в здании Почты России в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожарные справились с возгоранием, произошедшим в Ставрополе в здании Почты России. В результате ЧП никто не пострадал.

Во вторник, 28 января, в здании Почты России в Ставрополе вспыхнул пожар. Об этом сказано в заявлении МЧС Ставропольского края.

"В Ставрополе по улице Кирина произошел пожар в здании Почты России. Огнем повреждено помещение на площади 5 квадратных метров"

– пресс-служба ведомства

В ликвидации пожара участвовали 8 пожарных.

Достоверно определить источник пожара предстоит специалистам МЧС.

Информация о пострадавших не поступала.

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