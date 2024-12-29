Вестник Кавказа

Крым восстановит берегоукрепительные сооружения к началу высокого сезона

Юрий Гоцанюк
© Фото: Telegram-канал председателя Совета министров Крыма
Все разрушенные сокрушительным штормом в 2023 году берегоукрепительные сооружения в крымской акватории будут восстановлены к началу высокого пляжного сезона в нынешнем 2025 году.

Крым уже начал ремонт берегоукрепительных сооружений, поврежденных в результате сокрушительного шторма, обрушившегося на полуостров в 2023 году, сообщил в своем Telegram-канале председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

"В режиме ВКС провел совещание с министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым, муниципальными образованиями, на территориях которых проводятся работы по восстановлению берегоукрепительных сооружений, и представителями подрядных организаций"

- Юрий Гоцанюк

Глава крымского Совмина напомнил, что в рамках ликвидации последствий "шторма века" в республике ведется капитальный ремонт 24 берегоукрепительных сооружений на территориях городских округов Алушта и Ялта, а также в Николаевском сельском поселении.

Также Гоцанюк отметил, что завершить работы на всех объектах планируется к началу курортного сезона, до 1 апреля 2025 года, процесс ведения восстановительных работ он взял на личный контроль, докладывать об их ходе подрядчики будут еженедельно.

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