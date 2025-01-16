Вестник Кавказа

Крым попал в фавориты у российских туристов

Крым попал в фавориты у российских туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на сложную экологическую ситуацию на Крымском полуострове, за неделю количество бронирований на летний сезон в здравницах региона выросло вдвое, сообщили власти республики.

Только за минувшую неделю свой отдых в летний сезон в Крыму забронировали вдвое больше россиян, сообщил в своем Telegram-канале после совещания по поводу грядущего курортного сезона председатель Госсовета Республики Владимир Константинов.

"Убежден, что если больше крупных выбросов не произойдет, туристический сезон в 2025 году в Крыму состоится на хорошем уровне. Мы со своей стороны сделаем для этого все возможное"

- Владимир Константинов

Береговая линия полуострова уже очищена от мазутных пятен, крупных выбросов нефтепродуктов на пляжах не наблюдается три последние недели, есть все основания полагать, что власти региона справились с последствиями экологической катастрофы, подчеркнул Константинов.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов признал, что если Черное море не очистят от мазута к лету, то неблагоприятная экологическая ситуация может плохо повлиять на туристический сезон 2025, однако, если последствия ЧП устранят, то таких проблем не будет. В то же время политик подчеркнул, что если удастся очистить море и берега до старта курортного сезона, то туристы, увидев чистые пляжи, все же поедут на отдых в Крым. Для полного урегулирования ситуации необходимо извлечь из воды потерпевшие крушение танкеры, добавил Аксенов.

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