Затонувший в Черном море танкер начали готовить к утилизации

Специалисты начали готовить план уборки и утилизации танкера "Волгонефть-239" из Черного моря. В работах участвуют водолазы и вспомогательные морские суда.

Танкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в Черном море, начали готовить к утилизации. Проект работ подготовят к концу месяца, рассказали в Росморречфлоте.

Руководитель ведомства Андрей Тарасенко подчеркнул, что специалисты проводят вентиляцию, пропаривание и другие процедуры в танкере, чтобы была обеспечена экологическая безопасность.

Также десятки водолазов исследуют затонувшие части обоих танкеров – "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". На данный момент они совершили свыше 107 погружений.

"Они проводят замер остаточных толщин металла для оценки прочности корпуса и его несущей способности. Эти данные будем использовать для определения дальнейших действий по подъему судна"

- Андрей Тарасенко

В борьбе с последствиями экологической катастрофы принимают участие 28 морских судов. Каждый день они обследуют Черное море.