Движение судов в районе крушения танкера "Волгонефть 212" будет ограничено

Потерпевший крушение танкер "Волгонефть 212" покоится в черноморской акватории Кубани. Для обеспечения безопасности участок аварии закрыли для других судов.
Участок Черного моря, где потерпел крушение танкер "Волгонефть 212", закроют для других кораблей, передали в оперштабе региона.
"В ближайшее время на воде установят специальные знаки. Желтые конусы и специальная фигура - топовый крест - будут означать, что этот участок акватории закрыт для прохода над ним судов"
– оперштаб Краснодарского края
Сообщается, что затонувший корпус судна покоится на глубине 20 метров. От берега до места крушения – около 11 км.
Отмечается, что на месте аварии работают водолазы. Специалистам предстоит выяснить, возможен ли подъем останков судна, а также какова вероятность вытекания мазута.