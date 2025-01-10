Вестник Кавказа

Движение судов в районе крушения танкера "Волгонефть 212" будет ограничено

Рыболовный траулер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Потерпевший крушение танкер "Волгонефть 212" покоится в черноморской акватории Кубани. Для обеспечения безопасности участок аварии закрыли для других судов.

Участок Черного моря, где потерпел крушение танкер "Волгонефть 212", закроют для других кораблей, передали в оперштабе региона.  

"В ближайшее время на воде установят специальные знаки. Желтые конусы и специальная фигура - топовый крест - будут означать, что этот участок акватории закрыт для прохода над ним судов"

– оперштаб Краснодарского края

Сообщается, что затонувший корпус судна покоится на глубине 20 метров. От берега до места крушения – около 11 км. 

Отмечается, что на месте аварии работают водолазы. Специалистам предстоит выяснить, возможен ли подъем останков судна, а также какова вероятность вытекания мазута.

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