На Кубани выявили новые участки загрязнения мазутом

Крушение танкеров в Керченском проливе спровоцировало масштабное загрязнение береговой линии Кубани и Крыма. На побережье Кубани выявили новые участки загрязнения.
На 20 площадках в Крыму и Краснодарском крае, где проводятся очистительные работы, выявлены новые пятна мазута, передали в пресс-службе МЧС России.
"На 20 участках проведения работ зафиксированы случаи выброса фракций нефтепродуктов"
– МЧС России
Напомним, что за все время проведения работ по очистке побережья удалено свыше 170 тыс тонн мазута, который вылился из разбитых танкеров.
Отметим, что крушение танкеров произошло в Керченском проливе в середине декабря. В зоне загрязнения мазутом оказались пляжи Кубани и Крыма.