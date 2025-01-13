На Кубани выявили новые участки загрязнения мазутом

Крушение танкеров в Керченском проливе спровоцировало масштабное загрязнение береговой линии Кубани и Крыма. На побережье Кубани выявили новые участки загрязнения.

На 20 площадках в Крыму и Краснодарском крае, где проводятся очистительные работы, выявлены новые пятна мазута, передали в пресс-службе МЧС России.

"На 20 участках проведения работ зафиксированы случаи выброса фракций нефтепродуктов"

– МЧС России

Напомним, что за все время проведения работ по очистке побережья удалено свыше 170 тыс тонн мазута, который вылился из разбитых танкеров.

Отметим, что крушение танкеров произошло в Керченском проливе в середине декабря. В зоне загрязнения мазутом оказались пляжи Кубани и Крыма.