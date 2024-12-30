Мазут в Черном море может отразиться на курортном сезоне в Крыму

Туристический сезон может пострадать в Крыму, если мазут не уберут полностью из Черного моря к лету, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Если не уберем – конечно, скажется (на туристическом сезоне - ред.)"
– Аксенов
В то же время, политик подчеркнул, что если удастся очистить море и берега до старта курортного сезона, то туристы, увидев чистые пляжи, все же поедут на отдых в Крым.
Аксенов добавил, что до сих пор каких-либо масштабных выбросов мазута в Крыму зарегистрировано не было, однако для полного урегулирования ситуации необходимо извлечь из воды потерпевшие крушение танкеры. По его словам, Минтранс уже разрабатывает возможные способы, после согласования с федеральной властью о планах расскажут общественности. Глава региона уточнил, что, по всей видимости, это произойдет уже на следующей неделе.