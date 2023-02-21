Минздрав Турции рассказал о состоянии пострадавших в пожаре в отеле

После непродолжительного лечение из больниц были выписаны 47 пострадавших в недавнем пожаре в турецком отеле в Болу. Еще 4 человека остаются под присмотром врачей.

Из больниц были выписаны 47 пострадавших в пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, рассказали в Минздраве Турции.

Еще 4 пострадавших в происшествии продолжают находиться под присмотром медиков.

Пожар в Турции

Разрушительный пожар в отеле в Турции случился 21 января. В момент начала возгорания в здании находилось 238 человек, из которых погибли около 80. Еще порядка 50 постояльцев и сотрудников отеля получили травмы.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности на кухне во время приготовления пищи.