Вестник Кавказа

Минздрав Турции рассказал о состоянии пострадавших в пожаре в отеле

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
После непродолжительного лечение из больниц были выписаны 47 пострадавших в недавнем пожаре в турецком отеле в Болу. Еще 4 человека остаются под присмотром врачей.

Из больниц были выписаны 47 пострадавших в пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, рассказали в Минздраве Турции.

Еще 4 пострадавших в происшествии продолжают находиться под присмотром медиков.

Пожар в Турции

Разрушительный пожар в отеле в Турции случился 21 января. В момент начала возгорания в здании находилось 238 человек, из которых погибли около 80. Еще порядка 50 постояльцев и сотрудников отеля получили травмы.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности на кухне во время приготовления пищи.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1075 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар в отеле в Турции: число жертв почти достигло 80

Пожар в отеле в Турции: число жертв почти достигло 80

Неизвестный вирус в Турции: Роспотребнадзор взял дело на контроль

Неизвестный вирус в Турции: Роспотребнадзор взял дело на контроль

Случай оспы обезьян выявили в Стамбуле

Случай оспы обезьян выявили в Стамбуле

Минздрав Турции не опасается оспы обезьян

Минздрав Турции не опасается оспы обезьян

Турция хочет забрать до тысячи онкобольных из сектора Газа

Турция хочет забрать до тысячи онкобольных из сектора Газа

Штамм эрис: новый ковид пришел в Турцию

Штамм эрис: новый ковид пришел в Турцию

Землетрясение в Турции - пострадали 8 человек

Землетрясение в Турции - пострадали 8 человек

В Турции грузовик протаранил автомобили у АЗС, есть жертвы

В Турции грузовик протаранил автомобили у АЗС, есть жертвы

Президент Турции озвучил последние данные о жертвах землетрясений

Президент Турции озвучил последние данные о жертвах землетрясений

Стало известно число пострадавших во вчерашних землетрясениях

Стало известно число пострадавших во вчерашних землетрясениях

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы