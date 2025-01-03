Вестник Кавказа

Названа причина страшного пожара в отеле в Турции

Названа причина страшного пожара в отеле в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возгорание, из-за которого сгорел отель Grand Kartal в Турции, произошло, по предварительным данным, на кухне, а затем быстро ушло на крышу, после чего охватило все здание, сообщают СМИ.

Мощный пожар, из-за которого погибли почти 80 человек в отеле на горнолыжном курорте в провинции Болу в Турции, мог начаться на кухне из-за нарушений правил безопасности при приготовлении пищи, а разгореться – из-за неправильного тушения пожара, такие данные приводят турецкие СМИ.

Как сообщает газета Sabah, ссылаясь на сведения от следователей, сотрудники кухни, готовя завтрак, заранее включили гриль, так что он стоял включенным слишком долго и в итоге перегрелся. Когда на раскаленный металл попало масло, оно вспыхнуло и загорелось.

Тогда повар и сотрудники начали тушить пожар, но, вопреки правилам, использовали для этого не огнетушитель, а воду, отчего пламя только усилилось. Далее сыграла свою роль давно не чищенная вытяжка – по ней огонь быстро добрался с четвертого этажа до крыши.

Тогда, по информации газеты, кухонные работники впали в панику и покинули здание отеля. При этом пожарная сигнализация не работала, и гости никак не могли узнать о том, что здание горит. Кроме того, ЧП случилось глубокой ночью, когда все спали.

Ранее эксперт по ЧС и охране труда Хаджи Латиф Ишчан рассказал о других нарушениях пожарной безопасности, которые были допущены в отеле. Так, оказались заблокированы проходы к пожарным лестницам, а система пожаротушения в принципе отсутствовала.

Как тушить горящее масло?

Напомним, при приготовлении еды нельзя допускать, чтобы сковорода перегревалась, нельзя лить масло на раскаленную сковороду – оно может загореться, нельзя допускать перегревания масла на сковороде. Если масло все же запылало, то нужно выключить огонь и накрыть сковороду металлической крышкой или противнем, либо потушить пламя землей (из цветочных горшков, песком) или стиральным порошком. Нельзя заливать горящее масло водой: от этого огонь только распространится дальше. Не стоит двигать сковородку: горящее масло легко расплескать, и площадь пожара увеличится.

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