Канатки оказались подержанными у сгоревшего отеля в Турции

Трагедия на горнолыжном курорте Карталкая, где пожар в отеле унес жизни почти 80 человек, продолжает обрастать новыми подробностями. Оказалось, что канатные дороги на нем были установлены более трех десятков лет назад, и уже тогда они были подержанными.

Устройства для подъема катающихся на горных лыжах на курорте Карталкая (провинция Болу), где располагался отель, в результате пожара в котором погибли 78 человек, были очень старым и вдобавок бывшими в употреблении на другой локации, сообщил инструктор курорта.

По его словам, кресельные подъемники и "канатки", которые были в собственности отеля, были смонтированы 32 года назад. При этом в момент установки они не были новыми: в начале 1990-х их привезли с какого-то австрийского курорта.

Напомним, накануне стало известно, что арестован владелец сгоревшего отеля. Кроме того, сегодня появилась информация о еще семи задержанных в рамках уголовного дела.

Стоит отметить, что на следующий день после пожара в Турции был объявлен общенациональный траур. Президент Реджеп Тайип Эрдоган участвовал в похоронах, на которых предавали земле тела восьми жертв – членов одной семьи. В ходе трагического события глава государства не смог сдержать слез.