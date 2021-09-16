Вестник Кавказа

Прокуратура Ставрополья избавила край от 23 нечестных чиновников

Прокуратура Ставрополья избавила край от 23 нечестных чиновников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье уволили 23 чиновника – все они покинули свои посты из-за утраты доверия после вмешательства краевой прокуратуры, установившей факты коррупции, конфликта интересов и другие правонарушения.

В завершившемся 2024 году по инициативе прокуроров 23 чиновника в Ставропольском крае покинули свои посты в связи с утратой доверия, сообщили в надзорном ведомстве.

После того, как эти вопросы взял на личный контроль прокурор Ставропольского края Юрий Немкин, были выявлены многие факты кумовства: так, в Советском округе главный архитектор отдела администрации муниципалитета выделила свекру в аренду земельный участок, а потом согласовала строительство на нем: она уволена в связи с утратой доверия, передает "АиФ Ставрополье".

В Кировском районе прокуратура установила, что начальник территориального отдела администрации заключал договоры на оказание услуг с родным братом супруги, он тоже расстался со своей должностью после судебного иска прокуратуры.

Бывали и факты коррупции – так, начальник отдела ГИБДД ОМВД России "Предгорный" не смог объяснить законность крупной суммы денег, поступивших на его счета.

"В этой связи госслужащий подлежал увольнению в связи с утратой доверия, однако был уволен по инициативе работника - по выслуге лет. Прокуратура предъявила в суд иск об изменении основания и формулировки его увольнения. Решением суда основание и формулировка увольнения служащего изменены на увольнение в связи с утратой доверия"

- прокуратура Ставропольского края

В целом в минувшем году надзорные органы активно применяли новые полномочия об изменении в судебном порядке основания и формулировки увольнения, и сейчас исполнение законодательства о противодействии коррупции остается на личном контроле главы ведомства, работа продолжается, добавили в краевой прокуратуре.

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