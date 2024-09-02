Вестник Кавказа

Ставрополье выбрало главу региона

Ставрополье выбрало главу региона
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимиров победил на выборах главы Ставропольского края. Он набрал 79,61% голосов после обработки 100% протоколов.

На выборах главы Ставрополья, нынешний глава региона Владимир Владимиров, представленный партией "Единая Россия", победил с результатом в 79,61% голосов в итоге обработки всех протоколов, по информации ЦИК. Этот результат свидетельствует о широкой поддержке со стороны избирателей и доверии к текущему руководству региона.

Владимир Владимиров, возглавляющий Ставропольский край с 2012 года, успел зарекомендовать себя как опытный и компетентный руководитель. Своей работой он проявил эффективность и ответственность, что нашло отклик у жителей региона. Благодаря реализации различных социальных программ, поддержке экономического развития и вниманию к вопросам инфраструктуры, губернатор завоевал доверие местного населения.

После победы Владимиров ставит задачи по дальнейшему улучшению жизни жителей Ставропольского края. Одним из приоритетов является поддержка малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест и продолжение социальных программ поддержки населения.

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