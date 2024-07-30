Вестник Кавказа

Владимир Владимиров лидирует на ставропольских выборах

Владимир Владимиров лидирует на ставропольских выборах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Губернатор Владимир Владимиров имеет крайне высокие шансы возглавить Ставропольский край в третий раз: первые результаты подсчета голосов дают 83% голосов.

Согласно данным ЦИК РФ, подсчет голосов на губернаторских выборах на Ставрополье начался с явного лидерства нынешнего краевого руководителя, кандидата "Единой России" Владимира Владимирова. Пока что подсчитано всего 0,77% бюллетеней, и по ним у Владимирова почти 83%.

На втором месте находится кандидат от коммунистов, первый заместитель спикера краевого парламента Виктор Гончаров с 9,4%, а его коллега – второй зам спикера, справоросс Александр Кузьмин получает всего 2%.

Также 2% у кандидата "Новых людей", главы ставропольской ТПП Бориса Оболенца, а у представителя ЛДПР Александра Люшина – чуть больше 2,5%.

Напомним, что Владимир Владимиров возглавил Ставропольский край 11 лет назад, после чего дважды побеждал на губернаторских выборах.

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