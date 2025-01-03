Вестник Кавказа

Дружба России и Китая крепка, как монолит – посол

Дружба России и Китая крепка, как монолит – посол
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В посольстве РФ в Пекине заявили, что отношения России и Китая опираются на дружбу и доверие. Обе страны имеют богатую историю развития связей.

Российский посол в Пекине Игорь Моргулов заявил, что отношения России и Китая опираются на взаимное доверие и обоюдную выручку.

Дипломат подчеркнул, что российско-китайская дружба крепка как монолит. Он добавил, что страны поддерживают тесную координацию, совместно защищая глобальную стабильность.

Моргулов отметил, что Москва и Пекин имеют богатую историю развития дружеских связей, расширяют и углубляют обмены и сотрудничество в различных сферах.

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