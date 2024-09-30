В России возрождается железнодорожный туризм

Минэкономразвития РФ предложило рассмотреть законопроект, который устанавливает понятия железнодорожного туризма: им определяется не только базовое положение, но и будут созданы туристические поезда и маршруты.

Минэкономразвития РФ предложило создать в России специальные туристические поезда, маршруты и железнодорожные перевозки, говорится в соответствующих законопроектах, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"Статью 2 ФЗ "Об основах туристской деятельности" дополнить абзацами следующего содержания. Туристический поезд - пассажирский поезд или группа беспересадочных вагонов, перевозка в котором предусматривает промежуточные остановки для высадки в целях оказания услуг туристам и экскурсантам субъектами туристкой индустрии, в том числе для осмотра и посещения туристами и экскурсантами объектов туристкой инфраструктуры"

- законопроект

Документом определяется и характер туристических железнодорожных перевозок - это перевозки пассажиров и багажа в туристическом поезде. Сам маршрут такого поезда предусматривает длительные остановки в целях оказания услуг туристам и экскурсантам, - отмечается в тексте поправок, передает ТАСС.

Правила таких перевозок пассажиров и багажа будут утверждаться федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта - это нужно для регулирования деятельности перевозчиков и туроператоров, добавил председатель правления Ассоциации юристов России.