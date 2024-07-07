Вестник Кавказа

РЖД готовит туристические поезда в Узбекистан, Монголию и Китай

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© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Новые туристические поезда за границу могут быть запущены РЖД. Прорабатывается вопрос круизов на поездах в страны Азии - Узбекистан, Монголию, Китай.

Туристические поезда из России могут пойти в Узбекистан, а также в Монголию и Китай, рассказал гендиректор туроператора "РЖД тур" Роман Бараковских.

"Сегодня мы ведем работу по взаимодействию со странами БРИКС. Сегодня есть проекты в проработке - Узбекистан, Монголия, Китай"

– Бараковских

Он добавил, что ж/д туры в Узбекистан стороны обсудят в ближайшее время. Пока маршруты не выбраны - они могу дублировать существующие или отличаться, расширившись интересными для туристов местами.

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