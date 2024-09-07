Туристические поезда между Россией и Узбекистаном: когда начнут курсировать и по какому маршруту?

Компания "Российские железные дороги" планирует создать новый туристический маршрут, который соединит Россию и Узбекистан. Это будет еще один международный турпоезд в арсенале организации. Сейчас на туристических поездах из России можно добраться в Беларусь и Абхазию.
Маршрут турпоезда между Россией и Узбекистаном еще не определен. В данный момент представители РЖД и узбекские партнеры обсуждают сразу несколько вариантов. Планируется, что путь будет проложен таким образом, чтобы пассажиры смогли с комфортом изучить самые интересные локации страны.
Для того, чтобы осуществить проект, в Узбекистане будет открыто представительство компании РЖД.
Когда будет запущен туристический поезд между Россией и Узбекистаном?
Сейчас власти прорабатывают варианты пути, по которому может пройти поезд.
Первым этапом для осуществления проекта будет создание представительство компании "Российские железные дороги" в Узбекистане.
Также для реализации планов по запуску турпоезда было возобновлено движение составов между Ташкентом и Москвой.
Точную дату старта туристического поезда пока не называют. Известно, что обычные пассажирские поезда из Москвы в Ташкент начнут ходить с 24 сентября еженедельно, а с декабря количество рейсов увеличится, и составы будут отправляться дважды в неделю.
Зачем нужны туристические поезда между Россией и Узбекистаном?
Туристические поезда позволяют с комфортом посетить максимальное количество мест, которые интересны путешественникам. В таком формате подвижной состав выполняет роль не только транспорта, но и отеля.
Маршрут туристического поезда между Россией и Узбекистаном будет сформирован таким образом, чтобы пассажиры смогли увидеть самые значимые исторические места и природные достопримечательности. Это позволит путешественникам погрузиться в культуру страны и прочувствовать ее колорит.
Самому объехать все красоты республики сложно, не всегда это удобно, а чаще всего дорого. Поэтому туристический поезд станет альтернативой самостоятельному путешествию, которое приходится продумывать заранее до мельчайших деталей.
С точки зрения принимающей стороны, туристический поезд позволит привлечь больше путешественников в Узбекистан. Таким образом, турпоток россиян в республику станет больше.
Почему туристический поезд лучше, чем самолет?
Между Россией и Узбекистаном есть авиасообщение. Это быстрый способ попасть из одной страны в другую. Например, самолет из Москвы в Ташкент летит порядка 4 часов, тогда как поезд едет больше трех суток.
Туристический состав может быть в пути гораздо дольше обычного, так как на маршруте предполагаются долгие остановки.
Во время таких остановок туристы могут посетить достопримечательности, погулять по городам и попробовать местную кухню.
Чаще всего туристические поезда выбирают путешественники, которые хотят глубже узнать культуру страны.
Туристический поезду между Россией и Узбекистаном будет иметь ряд преимуществ.
- Пассажиры смогут в течение всей поездки знакомиться с культурой и страной. Маршрут будет построен таких образом, что позволит узнать о стране больше и посмотреть на нее под другим углом.
- Чаще всего в маршруты туристических поездов входят экскурсии с сопровождением профессиональных гидов, которые рассказывают самые интересные факты о локациях и достопримечательностях. Это позволит не задумываться о том, какую туркомпанию выбрать, чтобы получить максимально полную экскурсию.
- Туристический поезд на время путешествия становится гостиницей для пассажиров, что избавляет от потребности искать место для проживания. Кроме этого, туристические подвижные составы оборудуют комфортабельными местами для сна, вагоном-рестораном и душевыми.
- Пассажирам турпоезда не придется беспокоиться о транспорте и способах перемещении в путешествии. Они автоматически окажутся в самых туристических локациях. Предполагается, что путешественников от железнодорожных вокзалов к достопримечательностям будут доставлять по экскурсионным маршрутам.
Таким образом, новый туристический поезд между Россией и Узбекистаном станет еще одним вариантом для путешествия в республику. При этом туристы смогут получат готовый тур и комфортабельную поездку, во время которой им ни о чем не придется беспокоиться.