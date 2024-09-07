Туристические поезда между Россией и Узбекистаном: когда начнут курсировать и по какому маршруту?

Совершить путешествие на туристическом поезде в скором времени можно будет между Россией и Узбекистаном. Сейчас страны прорабатывают варианты маршрутов.

Компания "Российские железные дороги" планирует создать новый туристический маршрут, который соединит Россию и Узбекистан. Это будет еще один международный турпоезд в арсенале организации. Сейчас на туристических поездах из России можно добраться в Беларусь и Абхазию.

Маршрут турпоезда между Россией и Узбекистаном еще не определен. В данный момент представители РЖД и узбекские партнеры обсуждают сразу несколько вариантов. Планируется, что путь будет проложен таким образом, чтобы пассажиры смогли с комфортом изучить самые интересные локации страны.

Для того, чтобы осуществить проект, в Узбекистане будет открыто представительство компании РЖД.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда будет запущен туристический поезд между Россией и Узбекистаном?

Сейчас власти прорабатывают варианты пути, по которому может пройти поезд.

Первым этапом для осуществления проекта будет создание представительство компании "Российские железные дороги" в Узбекистане.

Также для реализации планов по запуску турпоезда было возобновлено движение составов между Ташкентом и Москвой.

Точную дату старта туристического поезда пока не называют. Известно, что обычные пассажирские поезда из Москвы в Ташкент начнут ходить с 24 сентября еженедельно, а с декабря количество рейсов увеличится, и составы будут отправляться дважды в неделю.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зачем нужны туристические поезда между Россией и Узбекистаном?

Туристические поезда позволяют с комфортом посетить максимальное количество мест, которые интересны путешественникам. В таком формате подвижной состав выполняет роль не только транспорта, но и отеля.

Маршрут туристического поезда между Россией и Узбекистаном будет сформирован таким образом, чтобы пассажиры смогли увидеть самые значимые исторические места и природные достопримечательности. Это позволит путешественникам погрузиться в культуру страны и прочувствовать ее колорит.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самому объехать все красоты республики сложно, не всегда это удобно, а чаще всего дорого. Поэтому туристический поезд станет альтернативой самостоятельному путешествию, которое приходится продумывать заранее до мельчайших деталей.

С точки зрения принимающей стороны, туристический поезд позволит привлечь больше путешественников в Узбекистан. Таким образом, турпоток россиян в республику станет больше.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему туристический поезд лучше, чем самолет?

Между Россией и Узбекистаном есть авиасообщение. Это быстрый способ попасть из одной страны в другую. Например, самолет из Москвы в Ташкент летит порядка 4 часов, тогда как поезд едет больше трех суток.

Туристический состав может быть в пути гораздо дольше обычного, так как на маршруте предполагаются долгие остановки.

Во время таких остановок туристы могут посетить достопримечательности, погулять по городам и попробовать местную кухню.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чаще всего туристические поезда выбирают путешественники, которые хотят глубже узнать культуру страны.

Туристический поезду между Россией и Узбекистаном будет иметь ряд преимуществ.

Пассажиры смогут в течение всей поездки знакомиться с культурой и страной. Маршрут будет построен таких образом, что позволит узнать о стране больше и посмотреть на нее под другим углом.

Чаще всего в маршруты туристических поездов входят экскурсии с сопровождением профессиональных гидов, которые рассказывают самые интересные факты о локациях и достопримечательностях. Это позволит не задумываться о том, какую туркомпанию выбрать, чтобы получить максимально полную экскурсию.

Туристический поезд на время путешествия становится гостиницей для пассажиров, что избавляет от потребности искать место для проживания. Кроме этого, туристические подвижные составы оборудуют комфортабельными местами для сна, вагоном-рестораном и душевыми.

Пассажирам турпоезда не придется беспокоиться о транспорте и способах перемещении в путешествии. Они автоматически окажутся в самых туристических локациях. Предполагается, что путешественников от железнодорожных вокзалов к достопримечательностям будут доставлять по экскурсионным маршрутам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таким образом, новый туристический поезд между Россией и Узбекистаном станет еще одним вариантом для путешествия в республику. При этом туристы смогут получат готовый тур и комфортабельную поездку, во время которой им ни о чем не придется беспокоиться.