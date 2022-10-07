Вестник Кавказа

"Северный поток-2" подвергнут консервации

"Северный поток-2" подвергнут консервации
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поврежденный ранее взрывом газопровод "Северный поток-2", пролегающий по дну Балтийского моря, будет законсервирован. Работы проведет его оператор Nord Stream 2 AG.

Газопровод "Северный поток-2" в Балтийском море, пришедший в негодность из-за взрыва, законсервируют, рассказали в Датском энергетическом агентстве.

Соответствующее разрешение было выдано оператору газопровода, компании Nord Stream 2 AG.

"28 января 2025 года Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на проведение ряда работ на объекте газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море"

– заявление ведомства

В сообщении описано, какие именно работы будут проводиться на трубе. Каждый открытый конец закроют особыми заглушками. Они будут выполнять двойную функцию: с одной стороны, не выпустят газ из трубопровода, с другой – предохранят трубы от попадания в них воды, насыщенной кислородом. Таким образом предполагается уберечь газопровод от порчи.

Предполагаемый период, когда будут проводиться работы, – с апреля по октябрь нынешнего года. Сам процесс консервации продлится недолго и займет две-три недели.

Напомним, накануне президент Польши предложил полностью демонтировать оба "Северных потока". По словам Анджея Дуды, трубопроводы представляют огромную угрозу для Европы, причем не только с точки зрения энергетической, но и с позиций экономики. 

Трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" были критично повреждены в сентябре 2022 года. Поставки газа по первому из них сразу прекратились. Второй на момент подрыва еще не был запущен.

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