Вестник Кавказа

В Тбилиси ограничат движение транспорта из-за строительных работ

В Тбилиси ограничат движение транспорта из-за строительных работ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Грузии введут ограничения из-за строительства тоннеля. Проезд будет перекрыт на одной из улиц до конца марта этого года.

В Тбилиси введут ограничения на проезд автомобильного транспорта из-за строительных работ по реализации проекта тоннеля между Университетской и улицей Петре Кавтарадзе. 

Сообщается, что ограничения будут действовать на участке улицы Левана Алексидзе. Дорожные службы перекроют участок между домами №5 и 6. Проезд транспорта будет закрыт с 29 января по 31 марта. 

Автолюбители смогут напрямую проехать от Университетской улицы до улицы Кавтарадзе.

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