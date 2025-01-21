В Тбилиси ограничат движение транспорта из-за строительных работ

В столице Грузии введут ограничения из-за строительства тоннеля. Проезд будет перекрыт на одной из улиц до конца марта этого года.

В Тбилиси введут ограничения на проезд автомобильного транспорта из-за строительных работ по реализации проекта тоннеля между Университетской и улицей Петре Кавтарадзе.

Сообщается, что ограничения будут действовать на участке улицы Левана Алексидзе. Дорожные службы перекроют участок между домами №5 и 6. Проезд транспорта будет закрыт с 29 января по 31 марта.

Автолюбители смогут напрямую проехать от Университетской улицы до улицы Кавтарадзе.