День памяти Гейдара Алиева отметили в Москве

Сегодня в Москве почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, ушедшего из жизни 12 декабря 2003 года. В Москве вечер памяти организовало посольство Азербайджана.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев заявил, что с именем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, человека, гражданина и государственного деятеля связано сохранение и возрождение азербайджанского государственности:

Всевышний даровал Гейдару Алиеву долгую политическую жизнь, наполненную яркими событиями, победами, достижениями. Это созидание, возрождение и беззаветная служба интересам той страны, которую Гейдар Алиев представлял и защищал.

Рахман Мустафаев заметил, что Гейдар Алиев представлял интересы трех государств/трех республик. На первом этапе, в 1969-1982 годах, н был лидером советского Азербайджана:

Для советского Азербайджана это был необычный приход лидера, потому что традиционно лидерами Коммунистической партии Азербайджана были представители науки и образования. А пришел генерал-майор КГБ, стал лидером Компартии и самой республики. В Азербайджане даже была такая шутка, что ЦК Компартии Азербайджана превратится в ЧК Компартии Азербайджана. Но ЦК не стал ЧК. Гейдар Алиев с первых же дней проявил себя подлинно национальным и в то же время советским лидером. И хотя уже завершилась хрущевская оттепель, это был 1969 год, либеральные тенденции, которые были заложены в тот период, продолжали жить и в социальной сфере, и в экономической.

Азербайджан стал одной из немногих, а может даже и единственной республикой Советского союза, которая имела положительное сальдо в торговле с советским центром. Азербайджан стал узнаваем не только внутри Советского союза, но и за рубежом.

Баку наряду с Москвой, Ленинградом и Киевом стал одной из тех столиц, которые посещали зарубежные лидеры во время поездки в СССР. Эти 13 лет были периодом ренессанса советского Азербайджана. И, видимо, в значительной степени из-за этих успехов на национальном уровне Гейдар Алиев был призван в Москву в Политбюро ЦК КПСС, став первым заместителем председателя Совета министров СССР.

- Рахман Мустафаев.

Гейдару Алиеву было поручено отвечать за сектора транспорта, культуры, науки, образования – это наиболее серьезные направления в экономической, социальной и идеологической жизни страны. Московская пятилетка Гейдара Алиева, его годы работы в Москве, тоже были яркими. Памятником Гейдару Алиеву стали построенные им дороги, прежде всего, БАМ; музыкальные, театральные постановки, которые он смог сохранить и защитить; деятели науки и культуры, которых он защитил; те университеты, которые могли быть распущены и ликвидированы, но он их отстоял. В какой-то степени Гейдара Алиева можно назвать российским государственником, потому что его проекты живы и являются фундаментом российской экономической безопасности и процветания российского народа.

- посол Азербайджана в РФ.

После московского пятилетия наступил бакинский период. Это 10 лет у власти уже в независимом Азербайджане стали уже третьим приходом Гейдара Алиева во власть, на лидерскую позицию. Это был самый тяжелый и ответственный период как в истории азербайджанского народа, так и в политической судьбе самого Гейдара Алиева. Азербайджан был в двух шагах от распада, от потери не только независимости, но и территориальной целостности. Беженцы из Армении, перемещенные лица из оккупированного Карабаха, сепаратизм по границам, социальный и политический кризис в стране - вот в этих условиях 70-летний политик Гейдар Алиев пришел к власти в Баку. Полтора-два года ему потребовалось для того, чтобы нормализовать ситуацию в стране, стабилизировать экономику и социальную сферу.

- азербайджанский дипломат.

Гейдар Алиев не увидел освобожденного Карабаха. Но его историческая заслуга и, видимо, миссия была в том, что он создал фундамент победы, который мы понимаем как социальную стабильность, экономическую независимость, межконфессиональный мир. Был установлен баланс сил, все ближайшие страны и внешние игроки получили возможность работать на Каспии в атмосфере мира, сотрудничества и взаимопонимания. Но главное, был установлен баланс во внешней политике. Ведь правительство Народного фронта добилось того, что практически у Азербайджана к 1993 году даже не было союзников на международной арене. Это, безусловно, исторический подвиг Гейдара Алиева, его огромная заслуга перед народом.

- Рахман Мустафаев.

Гейдар Алиев воспитал и подготовил к власти своего сына, нынешнего президента, который на базе этого фундамента создал стратегию победы и успешно ее реализовал… Гейдар Алиев заложил новую политику, новый вектор во взаимоотношениях с Российской Федерацией. С 1993 года вектор этой политики никогда не менялся, и в этом органная заслуга нашего лидера. Нынешний президент успешно реализует эту линию, эту политику в отношениях с нашим братским северным соседом.

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России.

Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин рассказал о работе Гейдара Алиева «на благо российско-азербайджанских отношений, которые сегодня радуют союзническим взаимодействием»:

Фундамент наших сегодняшних отношений был заложен Гейдаром Алиевым. В качестве руководителя советского Азербайджана, он уверенно вел республику по пути созидания и прогресса. Затем на посту заместителя председателя Совета министров СССР он курировал целый ряд важнейших направлений государственной деятельности Советского Союза. Среди них выделяется масштабный инфраструктурный проект строительства Байкало-Амурской магистрали - проект века. Эта магистраль и сегодня является важнейшей транспортной артерией не только для России, для всей Евразии, да и в глобальном плане - это важнейшая транспортная артерия.

Галузин также напомнил, что в 1990-е годы Гейдар Алиев принял на себя управление родной страной в непростые годы испытаний. Будучи дальновидным политиком, мудрым человеком, он последовательно выступал за сохранение и развитие многогранных связей с Россией. Тогда был заложен устойчивый вектор на последовательное укрепление межгосударственного взаимодействия, которое сегодня носит союзнический характер.

Ильхам Гейдарович Алиев, продолжил дело отца, и в Москве 22 февраля 2022 года на высшем уровне была подписана декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном. 18-19 августа 2024 года с большой отдачей прошел первый в истории государственный визит Владимира Владимировича Путина в Азербайджан. И это тоже результат выдающегося укрепления наших отношений, нашего союзнического взаимодействия. Это тоже было создано на том фундаменте, который заложил Гейдар Алиев.

- Галузин.

Российско-азербайджанские контакты сегодня отличаются высокой интенсивностью и содержательностью на всех уровнях. Объем двустороннего товарооборота увеличивается, реализуются взаимовыгодные проекты в самых различных сферах. В уходящем году были предприняты значимые шаги по развитию западного ответвления Международного транспортного коридора ”Север-Юг”, связывающего российскую Арктику и Иранское побережье Индийского океана через территорию Азербайджана. То есть дух БАМа, который строил Гейдар Алиевич, сегодня тоже живет в нашем сотрудничестве на другой важнейшей транспортной артерии, магистрали ”Север-Юг”. Это договоренности работают на благо двух народов двух стран. Отношения Москвы и Баку становятся значимым фактором стабильности на Южном Кавказе, в Каспийском регионе, на пространстве СНГ, нашей общей Евразии.

- российский дипломат.

Сегодня в Москве прошло очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ с участием премьер-министра Азербайджана Али Асадова. Завтра, 13 декабря, запланировано заседание Межправительственного совета Евразийского экономического союза, в котором Али Асадов традиционно принимает участие в качестве почетного гостя. Такой высокий уровень российско-азербайджанских отношений был достигнут во многом благодаря их прочному фундаменту в виде общего культурно-исторического наследия. И здесь память о Гейдаре Алиевиче имеет для нас важнейшее объединительное значение. В прошлом году мы вместе достойно отметили столетие со дня его рождения. Торжественные мероприятия проводились во многих городах России. А в сентябре нынешнего года памятник Гейдару Алиевичу Алиеву был открыт в городе Когалым.

- заместитель министра иностранных дел РФ.

Михаил Галузин призвал беречь и развивать инициативы, связанные с общей историей:

Из последних примеров хотел был назвать завершение в Башкортостане работ по строительству стелы, посвященной дружбе башкирских и бакинских нефтяников. Также согласована перекрестная установка памятников российскому композитору Шостаковичу в Баку и азербайджанскому композитору Гаджибекову в Санкт-Петербурге. В наших дальнейших планах открытие бюстов поэта Лермонтова в Гусарах, где он жил в 1837 году, и Юрия Гагарина в Баку. Кстати, одним из основателей советской космической программы, членом команды, которая готовила полет первого человека в космос, был представитель Азербайджана Керим Керимов.

Следующий год пройдет для всех нас под знаком празднования 80-летней победы в Великой Отечественной войне. Мы всегда будем помнить вклад азербайджанского народа в нашу общую победу и вместе отметим этот святой для нас день. Сейчас при поддержке правительства Свердловской области готовится совместная конференция ”Историческая память народов России и Азербайджана. Взгляд из прошлого в будущее”. Наши страны объединяет многое: общее прошлое, культура, география, экономика, человеческое и так далее. Пока мы храним память о совместно пережитых событиях и о таких великих объединительных фигурах, как Гейдар Алиевич Алиев, наши отношения будут только крепнуть, способствовать взаимному обогащению и развитию.

- Михаил Галузин.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев:

Гейдар Алиев как государственный деятель сыграл огромную роль в становлении Азербайджана и в становлении Советского союза. Это деятель такого масштаба, которых мало - заметная, сильная, мощная фигура. Конечно, история не имеет сослагательного наклонения, но он мог возглавить Советский союз, стать генеральным секретарем ЦК КПСС. Если бы это произошло, то мы бы жили сейчас в единой стране, в одном политическом правовом поле.

История пошла по-другому пути, но Гейдар Алиев фактически поднял фактически Азербайджан, раздираемый противоречиями, сплотил его, сделал азербайджанцев единым народом. Сейчас его дело продолжает Ильхам Алиев, который, став лидером нации, пользуется всеми наработками, наследством Гейдара Алиева. Уверен, что у нас большое совместное будущее в борьбе с вызовами, которые сегодня стоят на международной арене. Вместе обязательно справимся.

- Алексей Журавлев.

Научный руководитель РГГУ, академик РАН, доктор исторических наук, профессор Ефим Пивовар рассказал «Вестнику Кавказа»:

Для нас имя Гейдара Алиевича Алиева свято, поэтому любая дата, которая с ним связана, особо важна. Это не только память о прошлом, не только память о его великих достижениях для азербайджанского и российского народов, для всех стран, которые возникли после распада СССР, но это всегда залог некоторого измерения наших действий, наших планов. Азербайджан сейчас находится на новом качественно важном витке своей истории, своей политической, экономической и социальной жизни, очень важно сверять всё это с тем, что делал Алиев в критические периоды истории его страны и всего Советского союза.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сейчас совершенно уникальный период в истории Азербайджана, связанный с итогами Второй Карабахской войны, с тем, что вернулись огромные территории исконно азербайджанских земель в лоно государства. Но возникают и новые проблемы: возрождение тех территорий, которые опалила война; возвращение тех людей, которые там жили, в родные места; новые варианты взаимодействия и сотрудничества с армянским населением, которое там остается, хоть и небольшое; новые задачи религиозной политики, национальной политики; международная политика. Азербайджан всегда отличался суверенностью внешнеполитической позицией, сейчас это суверенность еще более важна.

- Ефим Пивовар.

По его словам, надо искать максимальные возможности по укреплению дружбы, сотрудничества и стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном. Для этого все есть возможности, но это требует усилий образовательного сообщества, научного сообщества, средств массовой информации, гражданского общества, молодежи, ветеранских организаций, научных организаций, Общества дружбы России и Азербайджана, Азербайджана и России, которые должны активизировать свою позицию.

Мы общими силами справимся с этой задачей - вызов, который нам выдвигает эпоха, будет успешно принят, и мы будем идти поступательно вперед. Но для этого нужны максимальные усилия, политическая и гражданская воля, которой обладает азербайджанский народ. Сейчас в Азербайджане нет какого-то залихватского ликования, но нет и уныния, есть уверенность в завтрашнем дне. Это очень приятно, потому что всегда это олицетворяет стабильность и дальнейшее развитие. Очень рад, что политические силы в Азербайджане под руководством Ильхама Гейдаровича Алиева нашли возможности консолидации и идут вперед.

- российский историк.

Герой Социалистического труда, начальник Главного управления по строительству БАМа, министр транспортного строительства СССР Ефим Басин:

Мы собрались почить память великого человека, великого советского гражданина, гражданина братского Азербайджана. Для меня Гейдар Алиевич является учителем и наставником, которого никогда не забудешь. Он стоял у истоков моего назначения начальником строительства Байкало-Амурской магистрали. Я его часто встречал на БАМе, когда он принимал верные своевременные решения, которые позволили своевременно ввести в эксплуатацию эту величайшую стройку. Гейдар Алиев был человекоцентричным. В БАМовских поселках люди жили в трудных условиях вечной мерзлоты, приезжая туда он всегда встречался с людьми, заходил в магазины, в больницы, в школы, всегда улыбался и с большим уважением относился к простым людям.

22 апреля 2024 года прошла совместная встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли, участниками строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Два президента, Ильхам Гейдарович и Владимир Владимирович слушали нас, ветеранов. Я обратил внимание взаимное уважительное отношение двух наших президентов - просто приятно было смотреть. С каким вниманием они слушали рассказы ветеранов БАМа, которые вспоминали, как они встречали Гейдара Алиевича на БАМе и какое на них он произвел впечатление! Это дорогого стоит!

- Ефим Басин.