Парковка для электромобилей будет льготной в Кисловодске

Владельцы электроавтомобилей получат определенные льготы по сравнению с обладателями обычных "железных коней" в Кисловодске. Кроме того, в городе-курорте станет больше зарядных станций.

Заботу о хозяевах электромобилей проявляют власти Кисловодска. Подробности рассказал мэр города-курорта Евгений Моисеев на Днях Ставрополья, которые проходят в Совфеде, выступая на заседании комитета по соцполитике.

По его словам, в рамках развития транспортной инфраструктуры будут создаваться новые заправки для электромобилей. Они появятся у каждого санатория. Кроме того, станет больше зарядных станций и просто на улицах города.

Парковка для электромобилей будет дешевле, отметил мэр, пояснив, что будут введены определенные льготы.

"Одновременно проектируем две отсекающие парковки, которые позволят водителям оставить автомобили на въезде в город и пересесть на комфортабельные автобусы"

– Моисеев

Далее, чиновник озвучил меры, с помощью который власти намерены уменьшить транспортную нагрузку в исторической части города-курорта: парковка там станет платной.