Вестник Кавказа

Более 620 тонн песка с мазутом вывезли с пляжей Севастополя

Более 620 тонн песка с мазутом вывезли с пляжей Севастополя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Севастополе продолжаются работы по удалению с пляжей следов мазута, оставшихся после крушения танкеров в Керченском проливе. Всего вывезено свыше 620 тонн грунта.

В Севастополе продолжаются работы по удалению загрязненного грунта с пляжей. Усилиями спасателей и волонтеров с побережья города вывезли более 620 тонн грунта, сообщает глава города Михаил Развожаев. 

Сообщается, что за субботу побережье города избавили от 11 тонн загрязненного песка. Отмечается, что работы проводились на пляжах "Нахимовец", "Орловка-1", СТ "Берег", а также на мысе Айя.  

Сейчас мазут убирают вдоль берега Качи и Балаклавы. 

На реабилитации в госветклинике находятся 15 птиц, которые пострадали от разлива мазута.

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