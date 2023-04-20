Китайская нейросеть Deepseek: что это такое и почему она становится убийцей аналогов?

22 января китайский стартап Deepseek опубликовал технической отчет, в котором представил новую нейросеть: Deepseek-R1. 27 января чатбот Deepseek опередил по количеству скачиваний популярный американский ChatGPT. Что за нейросеть Deepseek, как китайцам удалось обойти американцев, и что это значит для будущего - рассказываем в этом материале.

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Что такое Deepseek?

Deepseek (Дипсик) - это новая нейросеть от одноимённой китайской компании-стартапа, которая бросила вызов американским ChatGPT и Gemini. В середине января Deepseek появился в общем доступе, а к концу января по количеству скачиваний обогнал американских конкурентов, вызвав такой интерес среди пользователей, что вечером 27 января разработчики Deepseek объявили о приостановке регистрации новых пользователей из-за большого количества вредоносных атак на их сервера. Инвесторам понадобилась неделя, чтобы оценить преимущества Deepseek и сделать соответствующие выводы о его конкурентоспособности.

© Фото: Creative Commons Zero/Public Domain Dedication

Кто разработал Deepseek?

Создатель Deepseek китайский хэдж-фонд (инвестиционный фонд) High-Flyer, владелец которого Лян Вэньфэн. Изначально стартап Deepseek, появившийся в 2023 году, был представлен исследовательским отделом, который занимался изучением языковых моделей - алгоритмов, генерирующих текст по запросу на основе огромного количества данных, а затем он вырос в отдельную компанию. Примечательно то, что создать новую нейросеть китайской компании удалось всего за $ 6 млн по сравнению с десятками и даже сотнями миллионов, которые тратят на развитие технологии западные компании-конкуренты.

Что может китайский Deepseek?

Китайский ии-чат в настоящее время занимает первую строчку по количеству скачиваний в США и еще в 50 странах мира. Среди задач, которые решает DeepSeek, следующие:

ответы на вопросы/запросы - как поисковик, только с более быстрым откликом

решение математических задач

перевод текстов и написание текстов: сценариев, рассказов, стихов

составление планов и расписаний

помощь в программировании

создание списков и графиков

советы и помощь.

Deepseek бесплатный или нет?

Для обычных пользователей, которые скачали приложение или работают с нейросетью на официальном сайте, Deepseek бесплатный. Для разработчиков и программистов, которые хотят интегрировать функции Deepseek в собственные продукты, стоимость пользования китайским ИИ составляет чуть более двух долларов за миллион выходных токенов (один токен - примерно четыре символа).

Сколько языков поддерживает Deepseek?

По информации, доступной в AppStore, Deepseek поддерживает более 70 языков, сам же чатбот затрудняется назвать точное количество языков, на которых он может работать, ссылаясь на большое количество диалектов, а также мёртвых языков, ему доступных.

До какого года обновлена база данных Deepseek?

Данные, на основе которых работает Deepseek, ограничены июлем 2024 года. Как и другие нейросети, китайский ИИ избегает давать ответы на политические вопросы, которые могут неоднозначно трактоваться.

Deepseek и генерация изображений

Чатбот Deepseek не генерирует изображения, однако на днях китайский разработчик представил отдельный генератор изображений, точнее, мультимодальный (обрабатывающий данные из разных источников) ИИ на открытом программном обеспечении под названием Janus Pro. В настоящее время на русском языке он не доступен, однако в отличие от американских конкурентов, абсолютно бесплатный. По отзывам пользователей, по качеству генерируемых изображений он ничуть не уступает платным аналогам.

Почему Deepseek убийца ChatGPT?

Пользователи уже успели окрестить новую нейросеть из Китая убийцей ChatGPT, в первую очередь потому что она не уступает по производительности американскому конкуренту. Но это не единственная причина, по которой Deepseek превосходит конкурентов:

китайская нейросеть работает с 670 млрд параметров - это самая масштабная на сегодняшний день открытая языковая модель в мире

Deepseek-R1 - нейросеть с механизмом рассуждения. Это означает, что она имитирует процесс человеческого мышления, при этом используя значительно меньше памяти, чем нейросети-конкуренты, что снижает стоимость её обслуживания;

нейросеть Deepseek работает на гораздо меньшем количестве чипов, чем американские аналоги.

В чем важность Deepseek?

C 2022 года, после того как была представлена языковая модель ChatGPT, США в разработке ИИ оказались на первом месте в мире как с точки зрения инноваций, так и с точки зрения инвестиций в развитие перспективной сферы. Более того, в начале 2025 года искусственный интеллект стал одним из приоритетов американской повестки: Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что США намерены стать мировым центром развития ИИ. Неделю назад американские Softbank, OpenAI и Oracle объявили о создании совместного предприятия с целью вложения сотен миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ.

В свою очередь Китай, будучи прямым конкурентом США в сфере технологий, до последних дней не мог претендовать на лидерство в сфере ИИ, в первую очередь из-за дефицита чипов, необходимых для его создания. Как оказалось, Китаю удалось за относительно небольшие деньги, в довольно короткие сроки и с гораздо меньшим количеством ресурсов создать конкурентную языковую модель, бросив вызов американскому доминированию. Трамп в ответ на ажиотаж вокруг Deepseek заявил, что новая китайская нейросеть - тревожный звонок для американской индустрии, и нужно приложить максимум усилий, чтобы одержать победу над конкурентами.

Зачем нужен искусственный интеллект?

Если говорить простым языком, искусственный интеллект нужен для оптимизации процессов и минимизации затрат на их обеспечение. Разработчики утверждают, что с помощью искусственного интеллекта можно будет гораздо легче и быстрее решать задачи в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта здравоохранения, изменения климата, обеспечения национальной безопасности и усиления эффективности вооружённых сил. В настоящий момент законодательства, которое регулировало бы применение искусственного интеллекта, ни в одной из стран мира нет.